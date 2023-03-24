СКА выиграл дуэль у «Торпедо» в Кубке Гагарина

Хоккеисты СКА стали первыми финалистами плей-офф КХЛ в Западной конференции, выиграв полуфинальную серию у «Торпедо» со счетом 4–0. Последняя победа была одержана в среду благодаря чудесному преображению команды в третьем периоде: петербуржцы уступали 1:3, но сумели забросить четыре шайбы подряд и победили 5:3. После игры тренеры команд Роман Ротенберг и Игорь Ларионов высказались на тему того, как должен развиваться российский хоккей в условиях изоляции. Их взгляды резко разошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ХК «СКА» (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг (слева) и главный тренер ХК «Торпедо» (Нижний Новгород) Игорь Ларионов (справа) после матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Нижнем Новгороде

Фото: пресслужба хоккейного клуба СКА Главный тренер ХК «СКА» (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг (слева) и главный тренер ХК «Торпедо» (Нижний Новгород) Игорь Ларионов (справа) после матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Нижнем Новгороде

Фото: пресслужба хоккейного клуба СКА

Серия с «Торпедо» получилась для СКА легкой, если судить по общему счету. Но борьба шла в каждом матче, кроме третьего, пожалуй, который армейцы выиграли в Нижнем Новгороде со счетом 4:0. Спустя два дня там же состоялась игра, которая стала украшением серии. В среду с самого начала не заладилось у голкипера СКА Дмитрия Николаева, который защищал ворота СКА во всех предыдущих матчах Кубка Гагарина. К пятой минуте он пропустил две шайбы, причем от одного и того же игрока «Торпедо» — форварда Сергея Гончарука. Тренерский штаб петербуржцев принял меры: на лед вместо Николаева выкатился Владислав Подъяпольский. Он пропустил в этом матче одну шайбу, в начале третьего периода. Хозяева повели в счете 3:1, и, казалось, судьба матча была решена.

Но тут со СКА случилось резкое преображение. Как потом признались тренеры команды, они включили «План Б». Он напомнил решение капитана Врунгеля ускорить ход яхты на финише регаты с помощью бутылок шампанского. За десять минут, которые отделяли «Торпедо» от первой победы, армейцы забросили в ворота соперника четыре шайбы. И выиграли матч 5:3. Это был настоящий шквал атак, которые завершали Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин (еще одну шайбу у СКА забросил в первом периоде Роман Рукавишников). Причем ни разу гости не воспользовались численным преимуществом. Во-первых, в этот вечер торпедовцы набрали мало штрафных минут — всего четыре. Во-вторых, по ходу всей серии, а она продолжалась четыре матча, не было случая, чтобы СКА реализовал лишнего. Редкое явления для КХЛ. Многие команды специально строят тактику таким образом, чтобы заставлять соперника нарушать правила, и за счет этого забивают голы, выигрывают матчи. СКА, получается, выше этого.

Такая же проблема была в играх с минским «Динамо», но там хоть что-то забивали. Роман Ротенберг обещает решить проблему на тренировках. Пока не получается. Потому что времени на занятия по сути нет: все время идут игры. Но сейчас у СКА будет пауза с ожиданием, кто им достанется в финале Западной конференции. Борьбу за выход туда ведут ЦСКА и «Локомотив». Их дуэль затягивается. Армейцам надо «подтянуть» большинство — без этого компонента добраться до Кубка Гагарина невозможно.

Тем не менее, по количеству выходов в финал конференции СКА теперь рекордсмен КХЛ. За 15 лет команде десять раз удавалось дойти до этой стадии. У «Ак Барса» — семь выходов, у магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА — по шесть. Чаще выигрывал Кубок Гагарина из этих клубов «Ак Барс» — три раза, у СКА, ЦСКА и «Магнитки» — по две победы.

Противостояние тренеров СКА и «Торпедо» во втором раунде плей-офф получилось символическим. Легендарному в прошлом хоккеисту, обладателю всех главных титулов мирового хоккея, 62-летнему Игорю Ларионову противостоял 41-летний Роман Ротенберг, не имеющий таких регалий. Зато господин Ротенберг продвинулся по административной лестнице — занимает много руководящих должностей в нашем хоккее. Он первый вице-президент Федерации хоккея России, а Олимпиаду 2018 года выигрывал как «глава штаба» сборной России. Но собственно тренерского опыта у обоих немного. Роман Ротенберг «захватил» пост главного тренера СКА в начале прошлого года, когда все остальные посты ему уже наскучили, Игорь Ларионов возглавил «Торпедо» ближе к лету — это его первая попытка тренировать клуб.

Уже вскоре после окончания серии плей-офф оба дали комментарии по поводу того, как дальше должен развиваться наш хоккей. Дело в том, что как раз в тот момент, когда СКА и «Торпедо» выясняли отношения в четвертом матче Кубка Гагарина, Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон 2023/24. Вернуться к вопросу о допуске команд на мировую арену IIHF сможет не раньше, чем через год. Теперь руководителям российского хоккея надо решать, как должен выглядеть следующий сезон в условиях продления «бана».

Роман Ротенберг, как один из главных чиновников, считает, что ничего менять не нужно, игроки и так «загружены» матчами, не «видят семьи», как он сказал, а вернуть сборную России на международную арену IIHF может хоть завтра — все зависит от обстоятельств. По мнению Игоря Ларионова, который знаком не понаслышке с миром НХЛ, где долго играл, ФХР нужно проводить более независимую политику, вплоть до разрыва отношений с Международной федерацией хоккея, раз та «отвернулась от России». КХЛ, уверен главный тренер «Торпедо», должна стать самостоятельной лигой, как НХЛ, которая существует за океаном. И отношения между лигами нужно выстраивать напрямую — без посреднической структуры в виде IIHF. Тем более что НХЛ не запрещает российским хоккеистам играть за ее клубы из-за событий в политике. Многие из них стали там звездами — как тот же Александр Овечкин. И доходы российских клубов от продажи молодых игроков в НХЛ в таком случае возрастут. А если IIHF позовет Россию на Олимпийские игры и чемпионаты мира, тогда уже можно будет думать, как лучше подстраивать под эти задачи сезон в КХЛ.

Видимо, в ближайшее время столкнуться два подхода к будущему российского хоккея: революционный, который олицетворяет Игорь Ларионов, и «соглашательский», выжидательный, к которому призывает Роман Ротенберг. Тогда между ними произойдет еще одна дуэль — уже не в роли тренеров команд.

Кирилл Легков