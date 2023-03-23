Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. При этом World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщил глава организации Себастьян Коу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине»,— сказал господин Коу (цитата по «РИА Новости»).

Глава World Athletics сообщил, что организация в течение следующих недель сформулирует условия, при которых может быть отменено отстранение спортсменов России и Белорусии.

ВФЛА отстранили от членства в Международной федерации легкой атлетики в ноябре 2015 года из-за нарушений допингового и коррупционного характера. Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро и были вынуждены выступать на других международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Белорусская ассоциация легкой атлетики была исключена из World Athletics в марте 2022 года из-за начала вооруженного конфликта на Украине. Из-за начала военной операции Международная федерация также продлила отстранение от соревнований для российских спортсменов.

О том, что Международная федерация легкой атлетики в марте этого года получит рекомендацию вернуть Всероссийской федерации легкой атлетики членство в головной структуре, сообщил в декабре 2022 года Руне Андерсен, глава рабочей группы, созданной World Athletics для мониторинга ВФЛА. Объясняя, почему группа, уже более 15 раз отказывавшаяся давать такую рекомендацию, изменила точку зрения, господин Андерсен указал на то, что ВФЛА смогла «внедрить новую культуру надлежащего управления и нулевой терпимости к допингу», а также стала прозрачной.

Подробнее — в материале «Российской легкой атлетике возвращают признание».

Эрдни Кагалтынов