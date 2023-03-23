В Киеве переименовали улицы Толстого и Цветаевой

Киевский городской совет переименовал 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с Россией, сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. В частности, новые названия получили улицы Льва Толстого (переименована в улицу Гетмана Павла Скоропадского) и Марины Цветаевой (улица Александры Экстер).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с Россией и советским прошлым»,— написал господин Кличко.

На сегодняшнем заседании киевской администрации новые названия, в частности, получили: площадь Льва Толстого (площадь Украинских героев), бульвар Перова (проспект Воскресенский), проспект Освободителей (проспект Георгия Нарбута), проспект Юрия Гагарина (проспект Леонида Каденюка), улица Суздальская (улица Олексы Горняка). По словам мэра, в столице уже переименовали 288 объектов.

Менять названия населенных пунктов в рамках «дерусификации» начали на Украине после начала военной операции РФ. В частности, в декабре в Киеве переименовали 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Например, улица Достоевского стала называться улицей Энди Уорхола, а улица Зои Космодемьянской — улицей Софии Галечко.

Эрдни Кагалтынов