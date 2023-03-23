Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Киеве переименовали улицы Толстого и Цветаевой

Киевский городской совет переименовал 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с Россией, сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. В частности, новые названия получили улицы Льва Толстого (переименована в улицу Гетмана Павла Скоропадского) и Марины Цветаевой (улица Александры Экстер).

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с Россией и советским прошлым»,— написал господин Кличко.

На сегодняшнем заседании киевской администрации новые названия, в частности, получили: площадь Льва Толстого (площадь Украинских героев), бульвар Перова (проспект Воскресенский), проспект Освободителей (проспект Георгия Нарбута), проспект Юрия Гагарина (проспект Леонида Каденюка), улица Суздальская (улица Олексы Горняка). По словам мэра, в столице уже переименовали 288 объектов.

Менять названия населенных пунктов в рамках «дерусификации» начали на Украине после начала военной операции РФ. В частности, в декабре в Киеве переименовали 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Например, улица Достоевского стала называться улицей Энди Уорхола, а улица Зои Космодемьянской — улицей Софии Галечко.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...