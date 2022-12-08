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Коммерсантъ FM
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В Киеве «дерусифицировали» еще 32 улицы

Депутаты Киевского городского совета на заседании сегодня, 8 декабря, переименовали еще 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил после заседания.

Например, согласно нововведениям, улицу Холмогорскую переименовали в улицу Владимира Самойленко, переулок Василия Жуковского — в переулок Леопольда Ященко, улицу Маршала Говорова — в улицу Генерала Момота. Переулок Энгельса теперь называется переулком Богдана-Игоря Антоныча, улица Кутузова — улицей Ивана Кожедуба, улица Достоевского — улицей Энди Уорхола, а улица Зои Космодемьянской — улица Софии Галечко. Бульвар Дружбы Народов в Киеве переименован в бульвар Мыколы Михновского — украинского националиста, жившего в XIX — начале XX веков.

«Процесс дерусификации в столице продолжается... Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда»,— заявил Виталий Кличко, его слова передает официальный портал Киева.

Он отметил, что в столице уже переименовано 237 городских объектов. Так, в ноябре Киевсовет сменил названия 12 столичных улиц. В конце октября украинские депутаты поддержали переименование более 40 улиц, в начале сентября — еще около 40. В частности, улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. Ранее, в конце августа, киевские власти переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.

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Дарья Эрозбек

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