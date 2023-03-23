Oracle выдвинули требования

С Oracle хотят взыскать 900 млн руб. В реестр кредиторов по делу о банкротстве успели включить восемь юрлиц. Требования связаны с оплаченными, но не оказанными услугами. IT-разработчик покинул российский рынок год назад. Осенью 2022 года в отношении местной дочки Oracle инициировали дело о банкротстве по заявлению компании «Крок». Она предъявила иск на 50 млн руб. А самый крупный кредитор — бывший партнер американской корпорации «ФОРС Дистрибуция» — с требованиями на 440 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Sakuma / AP Фото: Paul Sakuma / AP

Но получится ли взыскать деньги в России или за ее пределами? Управляющий партнер юридической компании BMS Group Алексей Матюхов считает шанс минимальным, но не нулевым:

«Есть подтверждение неисполненных обязательств по решению учредителей компании. Кредиторы могут получить соответствующее судебное постановление, но совершенно другая история — возможность его исполнения, фактического взыскания. Компания разрабатывает IT-продукт и едва ли обладает какими-то другими материальными ликвидными активами, которые можно было бы реализовать для исполнения требований кредиторов. Если говорить про субсидиарную ответственность учредителей материнской компании Oracle, то на территории Российской Федерации также есть все шансы получить соответствующее судебное решение, но говорить о перспективах его исполнения в других государствах в текущей ситуации — экономической и политической — не приходится.

Шанс ничтожно мал не только потому, что другие страны могут не признавать решения российских судов в принципе, но и потому, что сама компания Oracle является стратегически важным игроком. Это тоже повлияет на вердикт суда. Если же говорить о попытках обращения взыскания на активы компании в так называемых дружественных юрисдикциях, чисто гипотетически такой сценарий возможен. Но необходимо будет пройти через определенную цепочку: сначала осуществить все процедуры в России, найти активы, принадлежащие материнской компании в дружественных странах, и в дальнейшем уже легализовать решение нашего суда или отдельно обозначать требования в судах дружественных юрисдикций».

По данным за 2021 год, на балансе российской «дочки» Oracle было почти 3 млрд руб. Гендиректор IT-компании Oxygen Павел Кулаков считает, что этих денег не хватит, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. Возможно, требования заявили далеко не все или компания могла истратить средства, поясняет господин Кулаков:

«Думаю, что заявленные 900 млн руб. — это 20-25% от тех реальных обязательств, которые остались у Oracle и по поставке оборудования, и по поставке лицензий, и по поддержке. Компания заключала контракты и на три года, и на пять лет. Мы знаем много организаций, которые подписывали их и в 2020-м, и даже в начале 2022 года. И я полагаю, что появятся еще кредиторы, а сумма их требований превысит 3 млрд руб.

Что касается этих денег, надо разбираться, что это за активы. Насколько они ликвидны, еще предстоит выяснить. Если эта цифра — 3 млрд руб. — на дату, условно, 1 января 2022 года, то, скорее всего, такой суммы там, конечно, уже нет. У Oracle работало несколько сотен сотрудников. Им заплатили серьезные денежные пособия по увольнению и выполнили полностью свои социальные обязательства — это достаточно существенная статья затрат».

22 марта стало известно, что требования к российской дочке Google, которая тоже проходит процедуру банкротства, заявило почти 900 компаний. Пока суд принял решения примерно по 60— их включили в реестр кредиторов третьей очереди. Сумма только их требований оценивается в 100 млн руб.

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Илья Сизов