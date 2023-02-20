Акции зовут обратно

РСПП призвал принудительно вернуть акции российских компаний с иностранных бирж. Это необходимо сделать, чтобы сохранить контроль над бизнесом. Свои предложения глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Принудительный перевод акций должен коснуться тех компаний, в которых иностранный холдинг или материнская компания владеет не менее чем 25%. Воспользоваться механизмом смогут только экономически значимые организации — их перечень составит правительство. Кому же придется возвращать акции в Россию? Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов уверен, что механизм коснется большинства игроков:

«Приведены конкретные критерии, которым должна соответствовать компания. Это объем выручки, штат, критичность инфраструктуры, объем уплачиваемых сумм в бюджет. В предложении говорится о том, что это добровольная история, но очевидно, что компании, владеющие критической инфраструктурой, являются крупнейшими налогоплательщиками, и они пойдут по этой процедуре в обязательном порядке.

Практически все ведущие добывающие, перерабатывающие компании, организации, обслуживающие информационную инфраструктуру, частично торгуются на зарубежных площадках. И значительные пакеты акций, которые присутствуют на иностранных биржах, на биржах недружественных государств, влияют на управление — это голосующие акции. Как сказано в заявлении, это действительно осложняет процедуру руководства предприятиями.

Эта история не привязана к конкретным санкциям в адрес конкретной компании. Дело в том, что андеррайтеры, биржи, регистраторы вводят их в отношении практически всех российских организаций, а не каких-то выделенных, поэтому в зоне риска не только те, которые подверглись адресным ограничениям, но и почти все остальные».

При этом акционеры, не согласные с переводом бумаг, смогут обратиться за компенсацией. И это далеко не все трудности, с которыми столкнутся компании, отметил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко: «Возникает ряд немаловажных вопросов, например, кто управляет этими минимум 25% акций в течение 21 месяца? А если это не 25%, а 75%? Далее, как доказать, что российский бенефициар таковым является?

Появляется вопрос с обременениями в отношении акций иностранного юридического лица, которые могут быть переданы, например, в залог. Понятно, что бумаги зарубежной материнской компании были переданы в залог и их взяли в залог только потому, что это лицо владеет, например, крупной организацией в РФ. Когда оно перестает ею владеть, акции обесцениваются. Что с этими залогами будет в российском депозитарии, тоже непонятно.

Иностранная компания, в свою очередь, при этом лишается акций российского юридического лица.

Например, она выпускала облигации. Может быть, ее бумаги тоже фигурировали на организованных торгах. Это событие обрушит стоимость акций и, скорее всего, повлечет приостановку торгов. Мы можем сказать, что нам все равно, что будет с зарубежной организацией, но у нее есть российские бенефициары, которым может грозить ответственность, например, в случае ее банкротства. В общем, ситуация не очень тривиальная. Технически сделать это можно, но появится немало других проблем».

Предложения Александра Шохина перенаправили в Минэкономразвития и Минфин, уточняют «Ведомости». Ведомства подготовят совместную позицию при участии ЦБ.

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Иван Корякин