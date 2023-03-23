От российского подразделения Oracle требуют больше 900 млн рублей

Восемь компаний включены в реестр кредиторов российского юридического лица Oracle. Они требуют от разработчика программного обеспечения больше 900 млн руб., следует из информации в картотеке арбитражных дел. В отношении российского юрлица Oracle в феврале была введена начальная процедура банкротства — наблюдение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid//File Photo, Reuters Фото: Brendan McDermid//File Photo, Reuters

Самые крупные требования предъявил бывший официальный дистрибутор американской компании в России «ФОРС Дистрибуция». Компания подала иск почти на 440 млн руб. Среди других кредиторов — «Марвел Дистрибуция» (189 млн руб.), «ФОРС—Центр разработки» (160,5 млн руб.), Сбербанк (77 млн руб.), «Нэк Нева коммуникационные системы» (13 млн руб.), группа «Борлас» (11 млн руб.), «Ньютек.ТВ» (8 млн руб.), «Инфосистемы Джет» (2 млн руб.,). Как передает ТАСС, к рассмотрению пока принято менее половины заявлений. «Марвел Дистрибуция» отправила еще одно заявление об установлении размера требований кредиторов.

Дело о банкротстве российского подразделения Oracle инициировала российская IT-компания КРОК. Она подала иск почти на 50 млн руб. в июне 2022 года. В суд уже подана апелляция на введение наблюдения. Американская компания Oracle решила приостановить все операции в РФ в начале марта 2022 года.