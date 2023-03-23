Парламентская комиссия Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Парламентская комиссия Турции ратифицировала протокол о вхождении Финляндии в состав НАТО. Теперь он будет рассмотрен турецкими депутатами. В случае положительного исхода голосования Финляндия может стать членом Североатлантического альянса уже летом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Goldman / AP Фото: David Goldman / AP

Как сообщает издание TRT Haber, голосование по вопросу о вхождении Финляндии в НАТО может состояться в ближайшее время. Для принятия положительного решения понадобится большинство голосов.

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар сообщил, что никаких претензий и вопросов у властей страны к Финляндии нет, поэтому препятствий для одобрения вступления Хельсинки в альянс он не видит. Если турецкий парламент одобрит заявку Финляндии, то официально вступить в Североатлантический альянс страна сможет в ходе саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года. Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.

Подробнее о процессе вступления Финляндии в НАТО — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Александр Кислов