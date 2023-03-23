Ученый зэк пригодится в СВО

Как стало известно «Ъ», комиссия по вопросам помилования Тульской области вынесла заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении бывшего гендиректора ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР доктора технических наук Владимира Анисимова. Он был осужден на 15 лет и 9 месяцев за хищения 122,7 млн руб., полученных из бюджета в рамках государственного оборонного заказа. Теперь все материалы, связанные с помилованием ученого, отбывающего наказание в одной из тульских колоний, направлены на утверждение президенту страны. Сам Владимир Анисимов, оказавшись на свободе, хочет принять участие в разработках оружия для участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Анисимов

Фото: личный архив Владимир Анисимов

Фото: личный архив

Как рассказала «Ъ» адвокат ученого Екатерина Чагина, на днях она получила ответ из комиссии по вопросам помилования на территории Тульской области, хотя само решение было принято еще в конце февраля. Оно стало ответом на ходатайство о помиловании, отправленное ее подзащитным Владимиром Анисимовым в конце прошлого года через администрацию ИК-1 ФСИН РФ по Тульской области, где он отбывает наказание.

В полученном адвокатом ответе говорится, что ходатайство ученого было рассмотрено на заседании комиссии под председательством областного уполномоченного по правам человека вместе с заявлениями двух других осужденных. Ответ о положительном решении дан адвокату уже не из комиссии, а комитетом Тульской области по вопросам безопасности.

Возможно, быстрому прохождению бумаг по инстанциям поспособствовало и одновременное обращение госпожи Чагиной к президенту Владимиру Путину. В нем адвокат указала, что, защищая Владимира Анисимова в ходе следствия и суда, она убедилась в уважительном отношении к подзащитному как к ученому и человеку со стороны коллег.

Последние подготовили для суда личные поручения, под которые Владимир Анисимов мог быть освобожден из-под домашнего ареста.

При этом адвокат обратила внимание президента на заслуги ее клиента перед страной, которые подтверждались характеристикой, подписанной представителями руководства Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее ветеранами. В частности, в характеристике говорилось, что Владимир Анисимов руководил проектом по созданию специального программного обеспечения, «направленного на повышение обороноспособности России» и что его «системные наработки по проблемам анализа и моделирования систем военного назначения оказывают существенное положительное воздействие на ход выполняемых работ». За участие в этих и других военных проектах Владимиру Анисимову было присвоено звание почетного работника науки и техники РФ, а также присуждена премия Российской Федерации имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Наказание в тульской колонии бывший гендиректор ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР отбывал по приговору Химкинского городского суда Московской области. В сентябре 2021 года Владимир Анисимов и ряд его коллег были осуждены на сроки от 15 лет и 9 месяцев до 16 лет строгого режима.

Как следовало из приговора, все они вступили в преступный сговор с целью хищения средств ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», полученных из бюджета в рамках государственного оборонного заказа, а также от международных коммерческих контрактов.

Так, с января 2012-го по февраль 2014 года ФГУП и другие партнеры заказали и оплатили в ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР десятки различных изысканий и исследований, но следствие и суд посчитали их фиктивными, поскольку полученные за эти работы 180 млн руб. были потом обналичены и похищены. Столь же внушительные сроки фигуранты получили, поскольку их признали виновными не только в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), но и организаторами, а также участниками преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК).

Адвокаты уверены в невиновности фигурантов, но доказать это не смогли. Суд не принял их аргументы о том, что ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР являлось не фирмой-однодневкой, а крупной коммерческой структурой с большим портфелем заказов. НИИЦ выполнил 54 исследовательские работы по заказам российских компаний и аэрокосмических фирм из Франции, Италии, Германии, Канады, Китая и Финляндии, которые не имели к исполнителю никаких нареканий.

Договора, заключенные ООО со ФГУП, прошли утверждение научно-технического совета предприятия, отмечает защита. По ее данным, Владимир Анисимов заключил только семь из них, которые были полностью выполнены.

В случае, если президент примет решение об амнистии Владимира Анисимова, тот рассчитывает принять участие в разработках систем и вооружения для участников СВО.

Алексей Соковнин