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Коммерсантъ FM
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Путин учредил медаль «За храбрость»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «За храбрость». Медаль имеет I и II степени. Наградить ею могут посмертно.

Медали «За храбрость» I и II степени

Медали «За храбрость» I и II степени

Фото: Пресс-служба президента РФ

Медали «За храбрость» I и II степени

Фото: Пресс-служба президента РФ

Из указа, опубликованного на портале правовой информации, следует, что к награде могут быть представлены россияне, иностранцы и лица без гражданства.

Медаль будет вручаться «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операцией по защите отечества и государственных интересов», а также по поддержанию или восстановлению международного мира.

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Лусине Баласян

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