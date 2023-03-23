Фото дня: 23 марта

Рынок арбузов в Сомали, последствия урагана в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Могадишо. Сомалийцы покупают арбузы на городском рынке Фото: Farah Abdi Warsameh / AP Москва. Депутат читает газету «Коммерсантъ» на пленарном заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Нью-Йорк, США. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower Фото: Reuters / David 'Dee' Delgado Париж. Протестующие на общенациональной забастовке против пенсионной реформы Фото: Reuters / Nacho Doce Москва. Девушка готовится к купанию в проруби Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Боулдер Крик, США. Последствия сильного урагана Фото: Reuters / Matt Mills McKnight Москва. Посетители Музея криптографии Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 7 Могадишо. Сомалийцы покупают арбузы на городском рынке Фото: Farah Abdi Warsameh / AP Москва. Депутат читает газету «Коммерсантъ» на пленарном заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Нью-Йорк, США. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower Фото: Reuters / David 'Dee' Delgado Париж. Протестующие на общенациональной забастовке против пенсионной реформы Фото: Reuters / Nacho Doce Москва. Девушка готовится к купанию в проруби Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Боулдер Крик, США. Последствия сильного урагана Фото: Reuters / Matt Mills McKnight Москва. Посетители Музея криптографии Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото