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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 23 марта

Запоминающиеся кадры четверга

Рынок арбузов в Сомали, последствия урагана в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Могадишо. Сомалийцы покупают арбузы на городском рынке

Могадишо. Сомалийцы покупают арбузы на городском рынке

Фото: Farah Abdi Warsameh / AP

Москва. Депутат читает газету «Коммерсантъ» на пленарном заседании Госдумы

Москва. Депутат читает газету «Коммерсантъ» на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Нью-Йорк, США. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower

Нью-Йорк, США. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower

Фото: Reuters / David 'Dee' Delgado

Париж. Протестующие на общенациональной забастовке против пенсионной реформы

Париж. Протестующие на общенациональной забастовке против пенсионной реформы

Фото: Reuters / Nacho Doce

Москва. Девушка готовится к купанию в проруби

Москва. Девушка готовится к купанию в проруби

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Боулдер Крик, США. Последствия сильного урагана

Боулдер Крик, США. Последствия сильного урагана

Фото: Reuters / Matt Mills McKnight

Москва. Посетители Музея криптографии

Москва. Посетители Музея криптографии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Могадишо. Сомалийцы покупают арбузы на городском рынке

Фото: Farah Abdi Warsameh / AP

Москва. Депутат читает газету «Коммерсантъ» на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Нью-Йорк, США. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower

Фото: Reuters / David 'Dee' Delgado

Париж. Протестующие на общенациональной забастовке против пенсионной реформы

Фото: Reuters / Nacho Doce

Москва. Девушка готовится к купанию в проруби

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Боулдер Крик, США. Последствия сильного урагана

Фото: Reuters / Matt Mills McKnight

Москва. Посетители Музея криптографии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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