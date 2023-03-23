Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уганде серьезно ужесточили законодательство об ЛГБТ

Парламент Уганды одобрил законопроект, по которому людям, относящим себя к ЛГБТ-сообществу, грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного, а в отдельных случаях — смертная казнь. Если законопроект будет подписан президентом Уганды Йовери Мусевени, он станет первым в мире, который криминализует гомосексуальную идентичность человека, а не действия. Об этом сообщает CNN. За новый закон проголосовали 187 из 387 депутатов парламента Уганды.

Один из угандийских сторонников ЛГБТ-сообщества, надпись на стикере: «Некоторые угандийцы гомосексуальны. Смиритесь с этим!»

Один из угандийских сторонников ЛГБТ-сообщества, надпись на стикере: «Некоторые угандийцы гомосексуальны. Смиритесь с этим!»

Фото: Rebecca Vassie, File / AP

Один из угандийских сторонников ЛГБТ-сообщества, надпись на стикере: «Некоторые угандийцы гомосексуальны. Смиритесь с этим!»

Фото: Rebecca Vassie, File / AP

По словам авторов законопроекта, его цель — «защитить церковную культуру; правовые, религиозные и традиционные семейные ценности угандийцев от действий, которые могут пропагандировать половую распущенность».

В Уганде уже действуют одни из самых жестких запретов в отношении однополых контактов и ЛГБТ-сообщества, но новый закон значительно ужесточает эти запреты. В частности, длительный срок тюремного заключения грозит любому, кто заявляет о себе как о представителе ЛГБТ-сообщества. Ужесточено наказание за однополые отношения: в некоторых случаях нарушителям грозит пожизненное тюремное заключение или даже смертная казнь.

Закон также содержит ряд других требований, в том числе он обязывает граждан сообщать властям о тех своих родных, друзьях или знакомых, кто относит себя к ЛГБТ-сообществу или состоит в однополых отношениях.

Закон вызвал критику в адрес угандийских парламентариев, с которой выступили многочисленные международные правозащитные организации. Так, организация Human Rights Watch полагает, что закон «объявляет человека преступником просто за то, что он остается тем, кем является, а также еще больше ущемляет его право на неприкосновенность личной жизни, свободу выражения и собраний, которые уже и так ограничены в Уганде». Тем не менее в самой Уганде закон пользуется широкой поддержкой населения.

Судьба документа теперь находится в руках президента страны Йовери Мусевени. Наблюдатели считают, что господин Мусевени, правящий страной с 1986 года, вполне может затянуть вступление закона в силу из-за опасений, что в противном случае многие западные страны прекратят оказывать экономическую помощь Уганде.

О возможности затягивания процедуры может свидетельствовать и выступление господина Мусевени в парламенте, в котором он отметил, что «закон об извращенцах», как он его назвал, не находится в числе приоритетных и что он хотел бы получить мнение врачей на этот счет, прежде чем что-то окончательно решать.

Кроме того, напоминает портал Africa News, господин Мусевени часто говорит о необходимости поддерживать хорошие отношения с западными донорами. Президент страны уже оказывался в подобном положении в 2014 году, когда парламент принял схожий законопроект. Тогда Йовери Мусевени подписал закон, однако вскоре суд отменил его по незначительным формальным основаниям.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...