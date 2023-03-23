В Уганде серьезно ужесточили законодательство об ЛГБТ

Парламент Уганды одобрил законопроект, по которому людям, относящим себя к ЛГБТ-сообществу, грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного, а в отдельных случаях — смертная казнь. Если законопроект будет подписан президентом Уганды Йовери Мусевени, он станет первым в мире, который криминализует гомосексуальную идентичность человека, а не действия. Об этом сообщает CNN. За новый закон проголосовали 187 из 387 депутатов парламента Уганды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из угандийских сторонников ЛГБТ-сообщества, надпись на стикере: «Некоторые угандийцы гомосексуальны. Смиритесь с этим!»

Фото: Rebecca Vassie, File / AP Один из угандийских сторонников ЛГБТ-сообщества, надпись на стикере: «Некоторые угандийцы гомосексуальны. Смиритесь с этим!»

Фото: Rebecca Vassie, File / AP

По словам авторов законопроекта, его цель — «защитить церковную культуру; правовые, религиозные и традиционные семейные ценности угандийцев от действий, которые могут пропагандировать половую распущенность».

В Уганде уже действуют одни из самых жестких запретов в отношении однополых контактов и ЛГБТ-сообщества, но новый закон значительно ужесточает эти запреты. В частности, длительный срок тюремного заключения грозит любому, кто заявляет о себе как о представителе ЛГБТ-сообщества. Ужесточено наказание за однополые отношения: в некоторых случаях нарушителям грозит пожизненное тюремное заключение или даже смертная казнь.

Закон также содержит ряд других требований, в том числе он обязывает граждан сообщать властям о тех своих родных, друзьях или знакомых, кто относит себя к ЛГБТ-сообществу или состоит в однополых отношениях.

Закон вызвал критику в адрес угандийских парламентариев, с которой выступили многочисленные международные правозащитные организации. Так, организация Human Rights Watch полагает, что закон «объявляет человека преступником просто за то, что он остается тем, кем является, а также еще больше ущемляет его право на неприкосновенность личной жизни, свободу выражения и собраний, которые уже и так ограничены в Уганде». Тем не менее в самой Уганде закон пользуется широкой поддержкой населения.

Судьба документа теперь находится в руках президента страны Йовери Мусевени. Наблюдатели считают, что господин Мусевени, правящий страной с 1986 года, вполне может затянуть вступление закона в силу из-за опасений, что в противном случае многие западные страны прекратят оказывать экономическую помощь Уганде.

О возможности затягивания процедуры может свидетельствовать и выступление господина Мусевени в парламенте, в котором он отметил, что «закон об извращенцах», как он его назвал, не находится в числе приоритетных и что он хотел бы получить мнение врачей на этот счет, прежде чем что-то окончательно решать.

Кроме того, напоминает портал Africa News, господин Мусевени часто говорит о необходимости поддерживать хорошие отношения с западными донорами. Президент страны уже оказывался в подобном положении в 2014 году, когда парламент принял схожий законопроект. Тогда Йовери Мусевени подписал закон, однако вскоре суд отменил его по незначительным формальным основаниям.

Алена Миклашевская