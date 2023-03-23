Владимир Зеленский посетил Херсонскую область

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, побывав в ряде населенных пунктов и на одном из энергообъектов региона. Поездка господина Зеленского в Херсонскую область состоялась сразу после его встречи с украинскими военнослужащими на бахмутском направлении.

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«В ходе визита обсудили ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов Херсона. Пообщались о возобновлении электроснабжения на территории»,— написал украинский президент в своем Telegram-канале.

В сообщении офиса президента Украины уточняется, что Владимир Зеленский посетил сам Херсон, село Посад-Покровское на границе с Николаевской областью и неназванный энергетический объект.

Накануне сообщалось, что господин Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции военных на бахмутском направлении. В частности, он заслушал доклады об оперативной ситуации на участке фронта, пообщался с военнослужащими и вручил им госнаграды.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов