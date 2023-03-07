Экс-депутата муниципалитета Ярославля будут судить за повторное вождение в нетрезвом виде

Уголовное дело в отношении бывшего депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова поступило в Красноперекопский районный суд. Он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ст.264.1 ч.1 УК РФ). Информация содержится в карточке судебного дела, ее подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда и в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Расследованием занимался отдел дознания отдела полиции по Красноперекопскому району. 5 ноября 2022 года господин Соколов, управляя внедорожником, попал в ДТП на Московском проспекте в Ярославле. По данным следствия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. За руль бывший депутат сел, будучи лишенным прав за аналогичный проступок.

Материалы уголовного дела поступили в суд 6 марта 2023 года. В этот же день Кировский районный суд вынес заочное решение по гражданскому иску к Дмитрию Соколову. Истцом выступал собственник автомобиля — второго участника ДТП 5 ноября. По решению суда ответчик должен выплатить компенсацию морального вреда и оплатить расходы за повреждение машины в общей сумме 371798 руб. Решение в законную силу не вступило.

Виновность бывшего депутата по уголовному делу предстоит определить суду. Статья уголовного кодекса предполагает широкий спектр наказаний — от штрафа (200-300 тыс. руб.) до лишения свободы на срок до двух лет.

Андрей Иванов