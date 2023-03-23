Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе представления в Госдуме отчета о работе правительства за 2022 год пообещал, что кабинет министров рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С просьбой поддержать запрет вейпов к нему обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что нужно «спасать детей», и отметил, что это общая позиция Госдумы. «Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно»,— ответил господин Мишустин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, который также присутствует на мероприятии, добавил, что министерство всегда поддерживает мероприятия, которые направлены на увеличение продолжительности жизни и сокращение вредных факторов.

18 января Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос о возможном запрете вейпов. В тот же день Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и папиросы, устройства для нагревания табака и на жидкости для вейпов. При этом акциз на вейпы документом отменяется.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Вейпы пошли вразброс».

Милена Костерева