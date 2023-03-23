Себе в избыток

В сибирских аграрных регионах на фоне низких, порой на уровне себестоимости, цен на пшеницу к середине марта остались большие объемы нераспроданного прошлогоднего зерна. В отдельных случаях речь идет о половине всего урожая. Продавать зерно себе в убыток по предлагаемым ценам на уровне 10 тыс. руб./т, по словам участников рынка, решаются только совсем отчаявшиеся. В Новосибирской области некоторые аграрии сообщают о почти полной загрузке логистически удобных элеваторов и отсутствии средств на посевную, отмечая, что дальнейшая работа для ряда участников рынка возможна только в кредит. Эксперты не исключают снижение посевных площадей, но официальная статистика пока это не подтверждает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продавать зерно себе в убыток по предлагаемым ценам на уровне 10 тыс. руб./т, по словам участников рынка, решаются только совсем отчаявшиеся

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Продавать зерно себе в убыток по предлагаемым ценам на уровне 10 тыс. руб./т, по словам участников рынка, решаются только совсем отчаявшиеся

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Хороший урожай прошлого года и сложности с экспортом привели к тому, что в сибирских регионах перед началом новой посевной остались большие остатки нераспроданного прошлогоднего зерна. Так, по данным исполнительного директора Союза кресть­янских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Александра Вайса, в этом регионе, где валовый сбор зерна в 2022 году составил 6 млн т, на данный момент остаются невостребованными 2,6 млн т зерна прошлого урожая. Это почти на 700 тыс. т больше, чем на ту же дату годом ранее. «Хотим продавать, но и цены низкие, и никто не берет. Может, кому-то придется бросать землю в этом году. А какой смысл сеять, если на сегодняшний день еще в амбарах зерно лежит, а сдавать его ниже себестоимости не хочется, да и покупателей нет?» — сказал он. По словам господина Васйса, пшеницу третьего класса сейчас покупают за 10–10,5 тыс. руб./т, что примерно соответствует затратам на ее производство. При этом из-за роста цен на запчасти, технику и электроэнергию себестоимость зерна по сравнению с прошлым годом, по его оценке, выросла примерно на 2 тыс. руб./т. Господин Вайс добавил, что проведенная Минсельхозом РФ в 2022 году закупочная интервенция в объеме 3 млн т зерна — «ни о чем» и «птицам на смех». Ее размер, по его мнению, должен быть в разы больше.

Загрузка элеваторов в Новосибирской области, по данным замминистра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, на середину марта составляла около 44% против 29% на ту же дату прошлого года. С сентября 2022-го по март 2023 года из региона по железной дороге вывезли 526 тыс. т зерновых и масличных культур — 56% от объема прошлого периода. Из-за резко снизившихся на фоне высокой затоваренности цен на пшеницу выращивать ее становится «недостаточно привлекательным и экономически выгодным направлением для аграриев», отметил господин Шинделов на профильном комитете в заксобрании региона. «У тех, кто применяет интенсификацию, передовые технологии, себестоимость получается даже выше, чем цена реализации. Конечно, сейчас мы слышим от некоторых аграриев, что будут пересматриваться технологии, чтобы себестоимость можно было снизить. Здесь, возможно, будет теряться качество»,— сказал он.

Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Новосибирской области Алексей Сальников рассказал „Ъ-Сибирь“, что желающие покупать сибирское зерно есть, но приемлемую цену они не дают: «Разумные крестьяне, конечно же, не могут себе такой роскоши (продавать по цене себестоимости.— „Ъ“) позволить, а те, кто собирается бросить уже это дело и с рынка, как от страшного сна, убежать, — они продают». У тех, кто решил остаться на рынке нет возможности не засевать земли, которые с осени подготовлены под определенную культуру, говорит господин Сальников. Им, вероятно, «от безвыходности придется кредитоваться под залог урожая прошлого года», не исключает он. При этом эксперт отмечает нехватку в регионе удобных по логистике элеваторов — существующие мощности сейчас почти заполнены.

Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в минсельхозе Красноярского края, с сентября прошлого года из региона, в том числе на экспорт, отправлено около 379 тыс. т зерна урожая 2022 года — на 200 тыс. т меньше, чем за аналогичный предыдущий период (всего урожай в регионе в весе после доработки — 2,8 млн т). Основное экспортное направление — Китай, также продукция ушла в Казахстан, Киргизию и Монголию. В минсельхозе отметили, что с учетом продажи хозяйствами края 207,7 тыс. т пшеницы в интервенционный фонд общий объем реализованного в регионе зерна остался на прошлогоднем уровне. «Сбыт за пределы края и на экспорт осложняет низкая цена зерновых,— пояснили в министерстве.— На 17 марта стоимость пшеницы продовольственной третьего класса составляла около 11 тыс. руб. за тонну (на аналогичную дату в сезоне 2021/22 — 17,5 тыс. руб.), пшеницы и ячменя кормовых — 7,5 тыс. руб. за тонну (в 2021/22 — 16–17 тыс. руб.). Затруднен вывоз краевого зерна за рубеж железнодорожным транспортом из-за перегрузки ж/д инфраструктуры, нехватки подвижного состава. Речь, в частности, идет о дальневосточном направлении».

По данным эксперта аграрного рынка Ларисы Кумышевой, которая с марта 2014-го по начало 2023 года руководила АККОРом Красноярского края, сейчас в регионе остается около 1,5 млн т зерна, в том числе 1,35 млн т — урожая 2022 года. «Есть фермеры, у которых реализовано не более 10% зерна, крестьяне придерживают его до подходящей цены. У многих отсутствуют собственные мощности для хранения, а хранение на элеваторах влетит в копеечку»,— отмечает она. По информации гос­пожи Кумышевой, реальные цены на пшеницу могут достигать 7,7 тыс. руб./т, но показатели ниже себестоимости аграриям якобы «не рекомендовано» заносить во ФГИС «Зерно», и они не попадают в отчетность. По мнению госпожи Кумышевой, низкие цены на зерно в первую очередь повлияют на сокращение посевных площадей или замену его другими культурами: «В условиях ограниченного экспорта и уменьшения внутреннего спроса рекордные урожаи — скорее беда для крестьян. В ситуации, когда почти половина зерна осталась на складах, политика рекордных урожаев и расширения площадей под посевы — неоправданный риск».

Более оптимистично оценивает ситуацию в агросекторе председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Красноярского края Андрей Болсуновский. «Я знаю, что затоваренность есть определенная, но не слышал, чтобы наши сельхозпроизводители сильно были напряжены. У нас регион аграрный, с очень большой государственной поддержкой. Поэтому все эти причитания я бы делил как минимум на три, потому что аграрии прекрасно понимают, что если нужно будет, государство или край у них выкупит их пшеницу. Если я вас отправлю к руководителям хозяйств, они скажут: „Да, все плохо“. Но поскольку я точно знаю, что засевать мы намерены больше, чем в прошлом году, я не думаю, что у нас есть проблема»,— считает господин Болсуновский. По данным краевого минсельхоза, под зерновые и зернобобовые в этом году отведено 964 тыс. га (+8,7 тыс. га к уровню прошлого года).

По данным «ПроЗерно», пшеница третьего класса по данным на середину марта стоила в России 13,29 тыс. руб./т против 17,8 тыс. руб. в марте 2022 года. Четвертый класс пшеницы на прошлой неделе закупали по цене 11,32 тыс. руб./т (в марте 2022 года — по 17,3 тыс. руб.).

Дарья Решетникова