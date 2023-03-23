Мишустин перечислил шесть основных задач правительства на 2023 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сформулировал шесть ключевых задач, которые стоят перед правительством на 2023 год. С тезисами глава кабмина выступил в ходе отчета о работе правительства за минувший год для Госдумы.

Первая задача — укрепление взаимодействия РФ с союзниками и поиск новых перспективных партнеров, указал господин Мишустин. В этой связи кабмин РФ придает важное значение развитию отношений с Китаем, намеревается предпринять меры к увеличению совместных проектов со странами-членами Евразийского экономического союза, а также продолжить способствовать развитию транспортной инфраструктуры.

Второй задачей в кабмине видят укрепление технологического суверенитета страны, сообщил господин Мишустин. Так, правительство считает важным обеспечить наличие на внутреннем рынке «всех необходимых разработок». Власти намерены продолжить проекты, направленные на выпуск конкурентной продукции (в первую очередь, для замены поставок из недружественных стран), — в первую очередь, создавать новые цепочки добавленной стоимости, а также поддерживать предпринимателей бюджетным финансированием или посредством «гибкой» таможенно-тарифной политики, сообщил премьер. Так, предложения по налоговым льготам на приобретение отечественного оборудования кабмин представит в течение месяца.

Общий объем запланированных субсидий в этом году в правительстве оценивают в 300 млн. руб., сообщил господин Мишустин. Дополнительно на эти цели могут выделить еще 1 млрд. Помимо этого, продолжают действовать программы промышленной ипотеки, испытывается новый режим работы индустриальных кластеров, прорабатываются дополнительные меры внедрения технологий в медицинскую отрасль, указал премьер.

Достижение финансового суверенитета страны – третья приоритетная задача, сформулированная главой кабмина. Блокировка доступа к западным ресурсам, считает премьер, служит хорошей возможностью к развитию собственных фондового рынка и банковского сектора, считает премьер. Так, в правительстве планируют расширить набор инструментов для привлечения «длинных» денег в экономику, разработать единый налоговый вычет для инвесторов, стимулировать рост привлечения финансирования быстрорастущими технологическими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

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