Мишустин: перевозки грузов по арктическим маршрутам за 2022 год составили 34 млн тонн

Совокупные перевозки грузов по арктическим маршрутам в 2022 году составили 34 млн тонн, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за минувший год для Госдумы. Показатель превысил целевой на 2 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В зоне особого внимания правительства находится и Северный морской путь. Повысили его эффективность и безопасность судоходства за счет создания новой системы управления. Это позволило нарастить объемы перевозок грузов по арктическим маршрутам»,— подчеркнул премьер.

Глава правительства добавил, что формирование транспортно-логистических коридоров — важная часть работы по созданию открытой экономики.

Потенциал ключевого маршрута экспорта российских грузов в страны Азии — Северного морского пути — постоянно растет. По оценке госкорпорации «Росатом», которая является куратором проекта, к 2030 году грузопоток по нему может увеличиться до 224 млн тонн, а при высоком интересе инвесторов к 2035 году может составить 271 млн тонн.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Новые горизонты».

Григорий Лейба