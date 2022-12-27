Новые горизонты

Потенциал ключевого маршрута экспорта российских грузов в страны Азии — Северного морского пути — постоянно растет. По оценке госкорпорации «Росатом», которая является куратором проекта, к 2030 году грузопоток по нему может увеличиться до 224 млн тонн, а при высоком интересе инвесторов к 2035 году составить 271 млн тонн. Помимо перевозки углеводородов загрузку магистрали должны обеспечить каботаж и транзит, а также развитие новых минерально-сырьевых кластеров полиметаллических руд. Реализация инвестиционных планов грузоотправителей предусматривает увеличение количества судов высокого арктического класса до 132 к 2030 году. Для создания такого флота могут потребоваться дополнительные судостроительные мощности, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Литовкин, Коммерсантъ Фото: Виктор Литовкин, Коммерсантъ

Объемы перевозки грузов по ставшему ключевым для России маршруту на Восток — Северному морскому пути (СМП) — по итогам 2022 года могут составить почти 34 млн тонн, прогнозируют Минвостокразвития и «Росатом». Это на 2 млн тонн выше планового задания федерального проекта СМП, а в части грузоперевозок российских компаний — примерно на 800 тыс. тонн больше рекордного значения прошлого года, сообщал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В свою очередь, спецпредставитель госкорпорации Владимир Панов в начале декабря в рамках форума «Арктика: настоящее и будущее» пояснял, что рост российских грузоперевозок в 2022 году связан с реализацией инвестиционных проектов на территориях Крайнего Севера. В частности, нефтекомпания «Роснефть» в этом году планировала завезти более 500 тыс. тонн грузов для реализации проекта по освоению углеводородных месторождений в Красноярском крае «Восток Ойл».

Помимо этого корпорация АЕОН Романа Троценко, реализующая проект «Северная звезда», в этом году завезла не только грузы, но и осуществила три первые поставки каменного угля с Сырадасайского месторождения на Таймыре.

В то же время международные транзитные перевозки в 2022 году сократились почти на 1,8 млн тонн. Впрочем, в сентябре в «Росатоме» заявляли, что не ожидают их в 2022 году на фоне текущей внешнеполитической ситуации. «До настоящего времени заявок от компаний, обеспечивших объем транзита прошлого года, не поступало. При этом, когда мы с ними общаемся, они говорят: "Мы очень хотели, но велики финансовые риски от наложенных санкций, а также в связи с отсутствием необходимого флота"»,— отметил замглавы дирекции Севморпути «Росатома» Максим Кулинко.

Несмотря на текущий спад, госкорпорация по-прежнему планирует создать российского оператора международных перевозок на СМП и построить для него девять контейнеровозов. Как пояснял в декабре PortNews глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, суда будут строиться «в кооперации с дружественными странами».

Работа на опережение

В «Росатоме» уверены, что в перспективе грузопоток по СМП будет не только стабильно расти, но и имеет все шансы существенно превысить ожидаемый уровень. Так, транспортировка к 2030 году может достигнуть 224 млн тонн, что на треть выше параметров, заложенных в комплексном плане развития маршрута. Согласно документу, даже к 2035 году грузопоток должен был вырасти только до 220 млн тонн. Теперь же с учетом высокого интереса грузовладельцев этот показатель прогнозируется на уровне до 271 млн тонн. Для обеспечения такого объема предполагается вложить в развитие СМП до 2035 года около 1,8 млрд руб. (из них 620 млрд руб.— из бюджета). При этом общий макроэкономический эффект, по мнению «Росатома», превысит 33 трлн руб., а соответствующие налоговые поступления — 13 трлн руб.

Очевидно, что ключевыми перевозчиками на Севморпути останутся российские недропользователи, везущие на экспорт сжиженный природный газ, нефть, газовый конденсат, уголь, медную продукцию и т. д. Один из крупнейших — национальный лидер по производству сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК. Предполагается, что в 2023–2035 годах компания будет отгружать ежегодно почти по 20 млн тонн продукции с уже работающего проекта «Ямал СПГ», а также постепенно наращивать поставки с находящегося на финальной стадии строительства второго завода «Арктик СПГ-2». К 2026 году объемы увеличатся до 19,8 млн тонн, а к 2035 году этот показатель должен увеличиться до 21,5 млн тонн.

Согласно документу, прогнозируемый объем грузов по СМП с «Восток Ойла» «Роснефти» в 2024 году составит до 30 млн тонн и к 2035 году вырастет до 100 млн тонн. Грузопоток с проекта разработки Новопортовского месторождения «Газпром нефти» «Новый порт» составит в 2023 году 6,1 млн тонн с постепенным снижением до 2 млн тонн. «Северная звезда» корпорации АЕОН Романа Троценко в 2023 году планирует отгрузить 0,8 млн тонн, увеличив к 2030 году показатель до 10 млн тонн.

Также загрузить СМП должны проекты «Норникеля», реализация Баимского ГОКа и ГОКа на Павловском месторождении и т. д. Среди перспективных минерально-сырьевых кластеров полиметаллических руд в презентации «Росатома» упоминаются Саурейский, Большевик, Восточно-Таймырский, Чурпуньинский, Эльвинейский, Палянгайский, Рывеемский, Экугский и Майницкий. Именно эти проекты, по словам господина Панова, должны стать следующими точками роста для грузоперевозок по Севморпути.

Новые возможности

Дополнительную загрузку СМП должно принести и развитие каботажных перевозок. В частности, работа регулярной линии Санкт-Петербург (Мурманск)—порты Дальнего Востока и обратно. Минимально в год планируется запускать два таких рейса. В 2022 году они уже были начаты по расписанию, с заранее объявленными датами и портами захода.

Также Минвостокразвития рассчитывает, что в будущем на Севморпуть перейдет и часть грузов с железной дороги. В рамках Арктического форума Алексей Чекунков отмечал большую загруженность Транссибирской железнодорожной магистрали с запада на восток, которая стала причиной неисполненных заявок по перевозкам на 100 млн тонн грузов в год. По его мнению, есть возможность перенаправить эти грузы на СМП с учетом планируемого увеличения его пропускной способности к 2030 году. Господин Чекунков напомнил, что реализация плана развития Севморпути предусматривает создание портовой и железнодорожной инфраструктуры для доставки грузов до СМП. «Это план по обеспечению вывоза и экспорта той продукции, нужной мировому рынку, которую РФ произведет в ближайшие десятилетия и которая исчисляется триллионами долларов. То есть это план обеспечения благополучия России на десятилетия вперед»,— подчеркнул министр.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, с учетом санкций, потолка цен на нефть и нефтепродукты, а также ограничения страхования логистические расходы для всех маршрутов из России увеличились, что прибавляет конкурентоспособности Севморпути. «В условиях закрытия рынков ЕС и G7 возросла важность развития флота и перевозок по СМП, который остается единственным надежным и коротким путем в страны АТР»,— подчеркивает эксперт.

Для гарантий грузовой базы Минвостокразвития и «Росатом» заключили шесть обязывающих соглашений с компаниями, в ближайшее время планируется подписать еще восемь. В документах «четко прописано, когда и какую грузовую базу даст бизнес, какие мощности по ледокольной проводке и сопровождению должен обеспечить "Росатом", какие государственные инвестиции должны обеспечить все органы исполнительной власти», говорил в начале декабря глава Минвостокразвития. В частности, предполагается строительство 12 и модернизация 2 портовых терминалов, создание железнодорожной инфраструктуры, увеличение группировки аварийно-спасательного и гидрографического флота, создание арктической спутниковой группировки и развитие гидрометеорологического обеспечения.

Но главное, реализация всех планов требует строительства нового ледокольного флота. Бесперебойная эксплуатация современных арктических судов в сложных ледовых условиях требует сопровождения атомного ледокола. Так, например, даже обладающий собственным арктическим флотом из шести судов класса Arc7 «Норникель» привлекает у «Атомфлота» два атомных ледокола (типа «Таймыр» («Вайгач») и «Сибирь» проекта 22220) для обеспечения круглогодичной навигации для вывоза продукции Надеждинского металлургического завода на линии Мурманск/Архангельск—Дудинка и в Енисейском заливе. Эта группировка позволяет проводить ежемесячно в порт Дудинка до 11 судов, требующих ледокольного сопровождения.

Еще одним стимулом для строительства атомного флота стали запуск проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и дальнейшие планы развития компании. По оценкам «Росатома», с учетом прогнозируемого грузопотока к 2030 году на СМП должно работать 17 ледоколов, а к 2035 году — 22, заявил директор Дирекции Севморпути «Росатома» Вячеслав Рукша, добавив, что это «минимальная оценка». Такая группировка необходима для регулярных перевозок в режиме круглогодичной навигации по восточному маршруту СМП.

В презентации господина Рукши говорится, что к 2030 году количество судов, постоянно выполняющих навигацию на Севморпути, составит не менее 130. На сегодня атомный флот госкорпорации насчитывает семь ледоколов. Но срок службы реакторов, введенных в эксплуатацию на рубеже 1990-х годов, «Таймыра», «Вайгача» и «Ямала» истекает в 2027–2028 годах. Атомный ледокол «50 лет Победы» должен проработать как минимум до 2035 года. Помимо этого в 2020 году по заказу «Росатома» входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) «Балтийский завод» сдал головной атомный ледокол серии 22220 мощностью 60 МВт «Арктика», а в 2021-м и 2022-м были переданы серийные «Сибирь» и «Урал».

Сейчас на стапелях «Балтзавода» ведется строительство «Якутии» и «Чукотки», которые должны быть сданы в 2024 и 2026 годах соответственно. Кроме того, дальневосточная верфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) ведет строительство сверхмощного атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт, который получил название «Россия». Он должен быть достроен в 2027 году. Но пока с учетом развития проектов и вывода в будущем из строя старых ледоколов этого недостаточно.

Так что в 2022 году «Росатом» добился выделения бюджетного финансирования еще на два ледокола мощностью 60 МВт. По поручению премьера Михаила Мишустина до 2030 года на эти цели должно быть выделено 118 млрд руб. Контракт на шестой и седьмой ЛК-60 должен быть заключен до конца года. Суда будут введены в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах. Кроме того, для поддержки темпов грузопотоков необходимо строительство еще четырех ледоколов, отмечал в рамках своего выступления на Арктическом форуме Вячеслав Рукша. Как говорится в его презентации, речь идет о дизель-электрических ледоколах, окончательный проект каждого будет утверждаться с конкретным заказчиком. О готовности строить ледокол в кооперации с «Росатомом» уже заявлял «Норникель». Стороны заключили соглашение о намерениях в 2021 году, сейчас идет проектирование судна. Согласно плану развития СМП, всего к 2035 году необходимо строительство 153 судов стоимостью почти 680 млрд руб. Уже сейчас идет строительство 32. Надежда Малышева из PortNews отмечает, что амбициозные планы по строительству флота, в том числе ледоколов, требуют развития судостроительных мощностей. Все российские верфи, способные строить средне- и крупнотоннажный флот для работы на Севморпути, загружены, добавляет она. В таких условиях становится более актуальным и востребованным проект новой верфи на острове Котлин, где предполагается строить крупнотоннажные суда длиной до 320 м и водоизмещением до 40 тыс. тонн (атомоходы, контейнеровозы ледового класса и плавучие атомные энергоблоки), отмечает эксперт.

В августе о необходимости реализации этого проекта заявлял глава «Росатома». После этого президент Владимир Путин поручил министерствам рассмотреть этот вопрос. Сейчас проект прорабатывается «Росатомом», ОСК и Центром технологии судостроения и судоремонта. При этом в начале декабря стало известно, что FESCO (головная компания группы ПАО ДВМП, контролирует Владивостокский морской торговый порт) предварительно обсуждает с госкорпорацией строительство 24 судов на новой верфи в Котлине.

Анастасия Веденеева