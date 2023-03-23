Мишустин: за 2022 год российские IT-компании нарастили продажи на 22%

За 2022 год отечественные IT-предприятия нарастили реализацию продуктов и услуг на 22%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2022 год для Госдумы. Общее число аккредитованных IT-компаний в стране также выросло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Из-за давления западных стран Россию покинули крупнейшие иностранные поставщики софта. И в таких условиях мы усилили поддержку наших разработчиков… Предусмотрели льготные кредиты для IT-предприятий. Освободили их от выездных налоговых проверок, упрощаем процедуры госзакупок. Обнулили налог на прибыль на ближайшие два года»,— рассказал глава кабмина.

Господин Мишустин также добавил, что IT-предприятия насыщают рынки новыми, удобными для граждан формами покупки товаров. Так, за три года количество регистрирующихся компаний в сфере электронной торговли выросло в 13 раз. Также премьер напомнил о выпуске единого отечественного магазина мобильных приложений.

«Сейчас RuStore уже заработал, став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего — более восемнадцати миллионов загрузок»,— указал глава правительства.

Подробнее о привлечении пользователей, разработчиков и денег для Rustore – в интервью руководителя компании Ивана Мыздрикова для «Ъ».

Григорий Лейба