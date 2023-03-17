Добыча угля в Кузбассе снизилась в январе-феврале на 7,4%

В январе-феврале 2023 года добыча угля в Кемеровской области сократилась к аналогичному периоду прошлого года на 7,4% и составила 35,2 млн тонн, сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Добыча коксующегося угля при этом выросла на 6,6% – до 11,3 млн тонн, а энергетического снизилась на 12,8% – до 23,9 млн тонн. В феврале текущего года добыча угля в Кузбассе составила 17,8 млн тонн, что на 1,2 млн меньше, чем годом ранее, но на 0,3 млн тонн больше, чем в январе 2023 года.

Поставки угля конечным потребителям составили в январе-феврале 2023 года 30,1 млн тонн против 30,2 млн годом ранее, не изменившись по таким группам потребителей как электростанции (3,1 млн тонн), предприятия ЖКХ и население Кузбасса (0,8 млн). В то же время экспорт угля увеличился на 3% – до 20,1 млн тонн, поставки на металлургические предприятия снизились на 5,8% – до 4,9 млн тонн. В прошлом году добыча угля в Кузбассе сократилась на 8% – до 223,6 млн тонн.

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Игорь Лавренков, Кемерово