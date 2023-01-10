В Полтавской есть место мусору

Кубанский арбитраж отказал в иске администрации Красноармейского района о закрытии полигона ТКО в станице Полтавской. Суд счел, что остаточная вместимость свалки составляет более 903 тыс. тонн. Местные активисты обжаловали решение суда в апелляции и обратились с жалобой о незаконной работе полигона к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Кубаньмелиоводхоз» пояснил суду, что вода из канала вдоль свалки не используется для полива риса

Фото: Наталья Гаряева «Кубаньмелиоводхоз» пояснил суду, что вода из канала вдоль свалки не используется для полива риса

Фото: Наталья Гаряева

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске администрации Красноармейского района, требовавшей обязать регоператора ООО «МП “ЖКХ”» закрыть полигон ТКО в станице Полтавской. Судебная тяжба длилась четыре месяца. Представители третьих лиц — краевая прокуратура, Росприроднадзор, а также министерство ТЭК и ЖКХ края выступили против удовлетворения иска.

В опубликованном решении суда говорится, что АНО «Зеленая станица», созданная по инициативе полтавских бизнесменов и экоактивистов, выступила с обращением к губернатору Краснодарского края и главе Красноармейского района, указав на недобросовестное осуществление правомочий арендатора земельных участков, где располагается полигон ТКО. Это обращение стало поводом для искового заявления, с которым в суд обратилась районная администрация. Местные жители уже несколько лет активно выступают за закрытие полигона, устраивая народные сходы и одиночные пикеты.

Полигон ТКО расположен в километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. Сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Администрация Красноармейского района с 2013 года заключила с ООО «МП “ЖКХ”» (регоператор) договор аренды на 49 лет четырех земельных участков для размещения отходов. Общая площадь участков — около 30 га.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «МП “ЖКХ”» зарегистрировано в станице Полтавская в 2012 году. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Учредитель — Александр Марков (100% УК). Выручка компании за 2021 год составила 53,7 млн руб., убыток — 5,3 млн руб.

По мнению истца, регоператор эксплуатирует полигон с нарушением требований природоохранного и санитарного законодательства, а также законодательства о недрах РФ. ООО «МП “ЖКХ”», как говорится в исковом заявлении, сбрасывает загрязняющие вещества в водный канал, который используется для орошения риса.

Представитель ФГБУ «Управление “Кубаньмелиоводхоз”» пояснил суду, что вода из этого канала не используется для полива риса, добавив, что у полигона нет оросительных каналов, предназначенных для подачи воды на рисовые чеки.

«У регоператора имеется лицензия на размещение отходов, и полигон соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН»,— говорится в материалах дела. Остаточная вместимость (фактическая заполняемость) полигона, как показала проверка в 2021 году, составляет более 903 тыс. тонн.

Суд счел, что закрытие полигона повлечет нарушение рационального использования земельных участков и создаст условия, «необоснованно ограничивая доступ регоператора к деятельности в области обращения с отходами». При этом, отмечается в судебном решении, территориальной схемой строительство новых объектов размещения отходов не предусмотрено. Также прекращение деятельности спорного полигона «нарушит потоки отходов в регионе и приведет к возникновению новых стихийных свалок».

В материалах дела отсутствуют доказательства неустранимых нарушений при эксплуатации объекта регоператором. Доводы районной администрации не были приняты во внимание, так как закрытие полигона «противоречит общественным интересам».

Решение Арбитражного суда края об отказе в удовлетворении иска администрации района о закрытии полигона АНО «Зеленая Станица» обжаловала в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде (Ростов-на-Дону). Заседание назначено на 24 января 2023 года.

Узнав о решении суда, жители станицы Полтавской направили обращение о незаконной работе полигона председателю СКР Александру Бастрыкину. Кроме того, местные активисты планируют вновь провести 15 января народный сход по вопросу закрытия полигона.

Как писал «Ъ-Кубань», в октябре 2022 года Красноармейский районный суд удовлетворил требования прокурора района об обязании регоператора разместить дренажную систему и очистить перехватывающие обводные каналы на объекте. Это решение ООО «МП “ЖКХ”» обжалует в краевом суде, заседание назначено на 23 января 2023 года.

Председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева считает, что даже если полигон не угрожает рисовым полям, почва в округе пропитывается и заражается с геометрической прогрессией. «Мы заявили ходатайство о проведении экологической экспертизы, но судья отказала. На ближайшем к станице участке происходило захоронение отходов, хотя там нельзя было этого делать. На спутниковых снимках это видно. Никто не может определить, какое влияние этот мусор оказывает на рис и водные объекты»,— комментирует госпожа Гаряева.

Тат Гаспарян

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