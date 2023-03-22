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В Ярославле заново определят перевозчика на автобусный маршрут

ООО «Альянс Авто» признано уклонившимся от подписания государственного контракта на пассажирские перевозки в Ярославле. Информация 22 марта размещена на портале госзакупок.

Новые автобусы в Ярославле

Новые автобусы в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новые автобусы в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО «Альянс Авто» в начале марта стало победителем конкурса на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №71С, однако контракт перевозчик так и не подписал. 22 марта победитель торгов был объявлен уклонившимся от подписания. Теперь победа перейдет к перевозчику, изначально расположившемуся на втором месте. А сумма самого контракта вырастет с 642,6 млн до 645,88 млн руб.

Параллельно 22 марта в ярославском правительстве объявили об изменении схемы движения по маршруту №71С. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», автобус собираются пустить по улице Чкалова. В любом случае новый перевозчик выйдет на маршрут с 15 апреля, рейсы будут выполнять семь транспортных средств среднего класса вместимости.

Андрей Иванов

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