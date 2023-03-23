Новосибирский завод AB InBev Efes в 2023 году рассчитывает произвести не менее 1,6 млн гл пива

В 2023 году завод AB InBev Efes в Новосибирске рассчитывает сохранить объем производства на уровне 2022 года – 1,6 млн гл. «Год ожидается очень тяжелым. Мы только адаптировались к тому, что было в прошлом году, когда существенно выросли затраты на стекло, алюминий, на логистику и сопутствующие материалы. Постараемся сделать все, чтобы в этом году не снизить показатели»,– сказал исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев, отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь». Он отметил, что в прошлом году «рынок замедлился и показал нулевую динамику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Решетникова Фото: Дарья Решетникова

В пресс-службе компании также сообщили, что по итогам 2022 года объем производства на заводах в Новосибирске и Омске показал незначительное снижение, которое было связано с ценовыми эскалациями на рынках сырья и материалов, инфляционными процессами, падением покупательской способности и экономией домохозяйств.

Новосибирский завод компании начал работу в 2003 году. Производственная мощность – 2 млн гл пива в год. На заводе производится 40 сортов пива. Инвестиции AB InBev Efes в развитие завода за последние 10 лет составили 1 млрд руб.

AB InBev Efes – крупнейшая пивоваренная компания в России, включает 11 пивоваренных заводов (в Сибири – в Новосибирской, Омской областях) и три солодовенных комплекса.

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Дарья Решетникова, Оксана Павлова