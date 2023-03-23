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Коммерсантъ FM
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Иран назвал Россию главным инвестором за год

Россия стала крупнейшим иранским инвестором в финансовом году, который завершился на этой неделе, сообщил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. По его словам, Россия вложила за год $2,76 млрд, при общих инвестициях в страну в размере $4,18 млрд.

Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA Press Wire / ТАСС

Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA Press Wire / ТАСС

Страны—лидеры по инвестициям в Иран:

  • Россия — $2,76 млрд (три проекта);
  • Афганистан — $256 млн (59 проектов);
  • Ирак — $223 млн (14 проектов);
  • Иран (экспатрианты) — $220 млн (24 проекта);
  • ОАЭ — $177 млн (16 проектов).

По словам министра, инвестиции РФ приходятся на проекты в промышленном, горнодобывающем и транспортных секторах. «Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы сотрудничаем во многих сферах, особенно в экономической. Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений»,— сказал господин Хандузи Financial Times.

Как отмечает британская газета, Тегеран и Москва нарастили связи после введения санкций странами Запада в отношении РФ за ввод войск на Украину. Так, в январе центральные банки Ирана и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами для стимулирования торговли.

Леонид Уварчев

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