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Коммерсантъ FM
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Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам на год

Правительство Чехии одобрило продление запрета на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание гражданам РФ и Белоруссии. Решение будет действовать до 31 марта 2024 года, сообщил ТАСС со ссылкой на Чешское информационное агентство. Кроме того, запрет расширен на россиян и белорусов со вторым гражданством.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Чехия будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии в исключительных случаях. Например, по гуманитарным соображениям. Продолжает действовать запрет на транзит с использованием воздушного транспорта без специальных виз. Для Украины смягчены визовые правила. Упрощена процедура получения долгосрочных виз и разрешений на получение вида на жительство.

По оценке Российского союза туриндустрии, число поездок из России в Европу в 2022 году сократилось на 90% на фоне введения различных ограничений со стороны Евросоюза. Чехия кроме запрета на выдачу виз в октябре 2022 года закрыла въезд россиянам с действующей шенгенской визой.

Об ограничениях — в материале «Ъ» «Шенгенные мутации».

Леонид Уварчев

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