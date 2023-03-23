Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам на год

Правительство Чехии одобрило продление запрета на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание гражданам РФ и Белоруссии. Решение будет действовать до 31 марта 2024 года, сообщил ТАСС со ссылкой на Чешское информационное агентство. Кроме того, запрет расширен на россиян и белорусов со вторым гражданством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Чехия будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии в исключительных случаях. Например, по гуманитарным соображениям. Продолжает действовать запрет на транзит с использованием воздушного транспорта без специальных виз. Для Украины смягчены визовые правила. Упрощена процедура получения долгосрочных виз и разрешений на получение вида на жительство.

По оценке Российского союза туриндустрии, число поездок из России в Европу в 2022 году сократилось на 90% на фоне введения различных ограничений со стороны Евросоюза. Чехия кроме запрета на выдачу виз в октябре 2022 года закрыла въезд россиянам с действующей шенгенской визой.

Об ограничениях — в материале «Ъ» «Шенгенные мутации».

Леонид Уварчев