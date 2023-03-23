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Коммерсантъ FM
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На Дальнем Востоке заработала сеть «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» начала работать на Дальнем Востоке. В четверг, 23 марта, два магазина открылись во Владивостоке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До конца 2023 года в Приморском крае откроются 60 магазинов — не только во Владивостоке, но и в других городах региона. До 2025 года компания планирует создать 2,5 тыс. рабочих мест в Приморском крае.

Кроме того, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Group Станислав Богданов подписали договор о сотрудничестве. Дальний Восток — 68-й регион, в котором заработали магазины «Пятерочки».

Анастасия Ларина

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