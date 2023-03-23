Нефть идет длинным маршрутом

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин полагает, что цена морской транспортировки российской нефти будет снижаться, хотя сейчас российская нефть «должна идти на более отдаленные рынки, некоторые круговые рейсы достигают 50–60 дней». Сейчас танкеру с российской нефтью требуется 61 день, чтобы завершить рейс туда и обратно от Балтийского или Арктического побережья РФ до западного побережья Индии, уточняют в статье на портале «ИнфоТЭК» Алексей Громов и Александр Титов из фонда «Институт энергетики и финансов». Путь до Китая и обратно занимает около 100 дней против семи дней из портов Северо-Запада в Северную Европу.

Эксперты предлагают развивать рейдовую перевалку (STS) нефти: увеличение транспортного плеча повышает эффективность использования более крупных танкеров типа VLCC. А ограничения российских портов на их прием делают привлекательной STS-перевалку. Также она позволяет сократить транспортное плечо для танкеров ледового класса и затруднить идентификацию груза. Александр Титов пояснил “Ъ”, что до июня 2022 года STS-перевалка российской нефти в основном осуществлялась в Роттердаме (Нидерланды) и Фредериксхавне (Дания), однако после объявления шестого пакета санкций ЕС им на смену пришли Каламата (Греция), Сеута (Испания) и Йосу (Южная Корея). Он ожидает, что абсолютный объем STS-перевалки, скорее всего, вырастет, потому что становится выгодно перегружать нефть не только с судов ледового класса, но и со средних танкеров на VLCC.

Наталья Скорлыгина