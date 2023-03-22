СКА сухо разделался с «Торпедо»

Победой СКА в четырех матчах завершилось его противостояние с «Торпедо» во втором раунде play-off Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Вторую встречу в Нижнем Новгороде армейцы из Санкт-Петербурга выиграли со счетом 5:3. Их соперник по финалу Западной конференции определится в серии между ЦСКА и «Локомотивом», в которой пока ведут москвичи 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами СКА и «Торпедо»

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости Матч между командами СКА и «Торпедо»

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Даже при той достаточно серьезной разнице в размере бюджета, глубине состава, уровне исполнителей и кубковом опыте, которая разделяла «Торпедо» и СКА, мало кто ставил на быструю и сухую победу петербуржцев. Нижегородцы произвели такое сильное впечатление не только в регулярном чемпионате, но и в стартовой серии play-off с «Динамо», что казалось, они и с армейцами пободаются. В принципе-то автозаводцы бодались и в гостях дважды уступили всего в одну шайбу — 1:2 с овертаймом и 4:5. Но первый матч дома опять же при совсем неплохой игре они отдали в одну калитку — 0:4. А при общем счете 0:3 бороться с мощным СКА было уже трудно.

Что говорить, если команда Романа Ротенберга безболезненно перенесла даже потерю из-за повреждения, полученного по ходу второго матча, своего капитана и лучшего нападающего Дмитрия Яшкина.

Первое звено без него, конечно, просело, зато выстрелило второе, чьи представители забили все голы в третьей, ключевой встрече. Не вышел Яшкин и на четвертую, в которой в тройке с Никитой Гусевым и Маратом Хуснутдиновым его снова подменял Эмиль Галимов.

Уже на первых секундах армейцы нарушили правила и дали фору «Торпедо», которое использовало большинство. Сергей Гончарук так метнул шайбу верхом, что Дмитрий Николаев, забетонировавший свои ворота в прошлом матче, был вынужден расписаться в собственном бессилии. Более того, вскоре Гончарук еще раз застал голкипера СКА врасплох, хитро бросив из-под защитника. И на этом игра для Николаева закончилась. Ротенберг выпустил вместо него Владислава Подъяпольского, решив тем самым встряхнуть всю команду, которая явно проспала дебют.

Встряска пошла ей на пользу, и петербуржцы прилично загрузили вратаря «Торпедо» Ивана Кульбакова. Подъяпольский тоже не скучал, но все же в зоне нижегородцев было куда жарче. В итоге после нескольких сейвов дрогнул и Кульбаков, который не справился с прямым броском издали защитника Романа Рукавишникова.

Гости могли по горячим следам и вовсе сравнять счет, хотя и 1:2 к окончанию первого периода их вполне устраивал. СКА вернулся в игру и вторую двадцатиминутку начал в приподнятом настроении.

«Торпедо» после перерыва пришлось много обороняться, а Кульбакову — крутиться и вертеться в «рамке». Армейцы упустили возможность отличиться в формате «пять на четыре», а потом постепенно угас и их атакующий порыв. Хозяева перехватили инициативу, и уже Подъяпольский оказался в центре событий. А когда Владислав Фирстов кидал ему в пустой угол, голкипер просто каким-то чудом спас СКА. Выстояли петербуржцы и в меньшинстве после удаления Хуснутдинова, а в одном из эпизодов нижегородцы попали в перекладину. Но и гости в конце второго отрезка встречи ответили выходом «один в ноль» Дамира Жафярова, остановить которого Кульбакову помог защитник Антон Сизов ценой фола.

Реализация этого большинства перенеслась уже на третий период, и Валентин Зыков обязан был замыкать пас Марата Хайруллина на пустые ворота. Но он промазал, а вот нападающий «Торпедо» Василий Атанасов в равных составах исполнил куда более сложный трюк с шайбой и с неудобной руки отправил ее под планку. СКА опять откатился на дистанцию «минус два», однако в его распоряжении оставались 16 с лишним минут. И Галимов довольно быстро сократил отставание до минимума, когда его передача на пятак благодаря удачному рикошету от конька Михаила Орлова неожиданно превратилась в гол. Армейцы еще добавили в агрессии, и Гусев убийственным щелчком пробил Кульбакова в третий раз.

Шла только 54-я минута матча, а хозяева уже растранжирили все свое преимущество и, похоже, откровенно расстроились. Гости почувствовали это и добили «Торпедо». Победную шайбу в серии забросил защитник СКА Игорь Ожиганов, проявивший завидную расторопность под чужими воротами. Ну а Хайруллин лишил нижегородцев последней надежды на спасение, после чего им даже не было смысла менять вратаря на шестого полевого игрока. Молодой команде Игоря Ларионова, конечно, большое спасибо и респект за смелый и интересный сезон, но такой монстр Западной конференции, как СКА, ей пока не по зубам.

Александр Ильин