Власти идут на мировую с американцем

Администрация Тереньгульского района Ульяновской области готова пойти на мировое соглашение с американцем Джоном Хаскеллом и отказаться от требований по иску о расторжении с его компанией БСК договора аренды земельного участка площадью 8,6 тыс. га. Иск подан после жалобы в Госдуму фермеров района, оставшихся без земли для выпаса скота, в то время как, по их словам, земли, арендуемые БСК, не обрабатываются и зарастают. Ранее сама БСК предлагала мировое соглашение, но истец был против, теперь же заключить «мировое» предложила администрация района, отмечая, что таково решение комиссии при облправительстве, в противном случае ее шансы на выигрыш в суде невелики. Фермеры района настроены категорически против соглашения и просят профильный комитет Госдумы не допустить его заключения. Против «мирового» настроен и региональный минсельхоз. Прокуратура намерена проверить законность и обоснованность документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», в администрации Тереньгульского района Ульяновской области подготовлено мировое соглашение с Бондарской сельскохозяйственной компанией (ООО, Тамбовская область, принадлежит гражданину США Джону Хас­келлу), его рассмотрение состоится 29 марта.

Как сообщал «Ъ», в июне прошлого года Арбитражный суд Ульяновской области принял к рассмотрению иск комитета по управлению имуществом администрации Тереньгульского района к БСК о расторжении договора аренды земельного участка площадью 8,58 га. Иск был подан после того, как фермеры района обратились к председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, сообщив, что БСК «получила в аренду почти 9 тыс. га земли» под инвестпроект животноводческой фермы, но использует не более 400 га, «остальное заросло кустами, елями и березами». В то же время, отмечали фермеры, свободной земли в районе более нет, и им приходится заготавливать сено в соседней Самарской области. Инвестсоглашение о реализации проекта животноводческой фермы на 200 рабочих мест с поголовьем КРС на 2 тыс. нетелей и объемом инвестиций 1,5 млрд руб. было подписано с губернатором Сергеем Морозовым в 2017 году, но реализация проекта фактически так и не началась.

По данным источников, знакомых с делом, в ходе рассмотрения иска «была собрана достаточная доказательная база неиспользования земель сельхозназначения и их зарастания», в том числе заключение Россельхознадзора. В январе 2023 года в дело вступила прокуратура Ульяновской области.

Еще в ноябре, на заседании суда БСК предложила заключить мировое соглашение. Источники «Ъ» заявляли, что соглашение обсуждалось рабочей группой в облправительстве и в райадминистрации, однако глава администрации района Григорий Шерстнев опроверг эту информацию, отметив, что по его предложению на совещании рабочей группы при облправительстве «было принято решение идти до конца и требовать расторжения договора аренды».

Впрочем, господин Хаскелл подтвердил, что переговоры о мировом соглашении все же были. В ответе на запрос «Ъ» он сообщил, что планы БСК были сорваны из-за коронавирусных ограничений, но теперь ситуация «позволяет их реализовать». На сегодня, утверждает владелец БСК, численность фермы — 300 голов КРС, в планах — довести до 1500 голов, и для этого требуется «не менее 4,5 тыс. гектаров земли». Он признал, что часть арендуемых БСК земель не обрабатывается, но отметил, что другая часть возделывается, и на переговорах с облправительством и администрацией района он предлагал оставить за БСК 4,5 тыс. га. Однако, заявил он, «министерство сельского хозяйства Ульяновской области все мои доводы просто игнорирует, требуя вернуть всю землю, а администрация района предлагает сохранить за предприятием только 1500 гектаров земли, что категорически неприемлемо», поскольку «повлечет ликвидацию фермы в Тереньгульском районе».

Впрочем, уже 16 февраля, как отмечается в протоколе суда, сам «представитель истца представил проект мирового соглашения», и он был «принят судом к рассмотрению».

Представитель БСК Юлия Жучкова сказала «Ъ», что в предложенном райадминистрацией мировом соглашении предусмотрено оставить за БСК 3,5 тыс. га, «и БСК, в принципе, согласна на такой вариант», хотя «есть определенные участки, которые обрабатывались БСК, и хотелось, чтобы они остались за компанией». «Пока мы находимся в стадии переговоров, идет конструктивный диалог»,— добавила госпожа ­Жучкова.

Между тем фермер Андрей Хренов (один из тех, кто обращался в Госдуму) заметил, что он и его коллеги-фермеры настроены категорически против мирового соглашения, и в понедельник он снова направил обращение в профильный комитет Госдумы, попросив «не допустить заключения соглашения». Он считает, что если документ будет подписан, обратно вернуться к вопросу лишения БСК аренды земли уже не получится, кроме того, «американец оставит себе лучшие участки, а фермерам останутся ямы да канавы». «И неизвестно еще, получим ли мы землю, мне заявили в администрации района, что желающих там целая очередь»,— добавил господин Хренов, заметив, что «никто не знает, что там в этом соглашении, оно готовится кулуарно, никто не советовался ни с фермерами, ни с депутатами района».

Григорий Шерстнев в беседе с «Ъ» сказал, что он «не обязан» по этому поводу советоваться с фермерами или депутатами. Он подтвердил, что мировое соглашение подготовлено «на основании протокола согласительной комиссии при правительстве региона, в которой большое количество должностных лиц», и решение согласовано с министерством имущественных отношений региона. Называть конкретные условия соглашения он отказался, заметив, что они «пока обсуждаются», но в него включены условия по развитию БСК, «которые будут контролироваться». Необходимость заключения соглашения он объясняет тем, что «члены комиссии и юристы заявляют, что в противном случае шанс проигрыша в суде по этому иску составит 90%».

Министр имущественных отношений и архитектуры от комментариев отказался.

Зампред облправительства, министр АПК Михаил Семенкин также отказался комментировать ситуацию. Источник в облправительстве объяснил «Ъ», что «минсельхоз был изначально против заключения мирового соглашения, и когда речь вновь зашла об этом, его представители из состава комиссии вышли». «Они считают, что не могут доверять БСК, поскольку она уже не раз нарушала свои обещания»,— сказал ­собеседник.

В прокуратуре Ульяновской области сообщили «Ъ», что «законность и обоснованность мирового соглашения будет изучена, как и всех материалов этого дела», но позиция прокуратуры будет объявлена только непосредственно на заседании суда. «В любом случае прокуратура будет стоять на защите людей и государственных и народных интересов»,— отметили в областной ­прокуратуре.

Сергей Титов, Ульяновск