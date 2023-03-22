Суд не дал себя обвести

На прошлой неделе завершилось судебное разбирательство, участниками которого были депутат гордумы Воронежа Александр Сысоев и его партнер по федерации баскетбола и глава клуба «Воронеж-Скиф» Юрий Бездетко. Парламентарий требовал взыскать с коллеги почти 48 млн руб. долга, право требования которых уступили ему третьи лица. Суд отказал в удовлетворении иска со ссылкой на позицию Росфинмониторинга, посчитавшего сделки притворными. Александр Сысоев считает, что ему отказали по формальным причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежскому депутату Александру Сысоеву пока не удается убедить суд в реальности выкупленного долга

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежскому депутату Александру Сысоеву пока не удается убедить суд в реальности выкупленного долга

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На минувшей неделе Воронежский областной суд фактически оставил в силе прошлогоднее решение первой инстанции, разбиравшей спор двух известных местных предпринимателей. Год назад Коминтерновский райсуд Воронежа отказал президенту местной федерации баскетбола и депутату гордумы Александру Сысоеву во взыскании 46 млн руб. долга и 1,5 млн руб. процентов с его бизнес-партнера Юрия Бездетко. Суд взыскал с истца в доход муниципального бюджета государственную пошлину 176 тыс. руб.

Обращаясь с иском, господин Сысоев сослался на договоры займа, заключенные Юрием Бездетко с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2012–2017 годах. Речь идет о договорах с обществами с ограниченной ответственностью «Славич», «Аврора», «Дерби», «Лайн», «Марафон», «Гочел», «Дельта», «Премьера», «Анкор», «Финмар Инвестмент», «НьюИнвест Групп», «Регион Инвест» и «Альтернатива», а также с индивидуальными предпринимателями Еленой Сысоевой и Алексеем Анохиным. Часть долгов была переуступлена Александру Сысоеву напрямую, а часть — через предпринимателя Александра Дудкина.

Суд отметил отсутствие документов, подтверждающих финансовую возможность займодавцев и цессионариев реально обладать денежными средствами в указанных в договорах размерах.

По его мнению, представленные договоры займа по форме и содержанию, несмотря на заключение с множественным количеством займодавцев, являются однотипными. В процессе разбирательства суд привлек к делу территориальное управление Росфинмониторинга.

Ведомство заявило, что полученная в ходе рассмотрения дела информация будет направлена в правоохранительные и налоговые органы в соответствии с их компетенцией: «Имеются основания полагать, что договоры займа и переуступки имеют признаки ничтожных сделок в целях использования судебной системы в противоправных целях».

Росфинмониторинг сделал такой вывод на основании нескольких фактов. Например, некоторые фирмы создавались незадолго до заключения договоров займа, а сведения о них признавались налоговой службой недостоверными. Кроме того, Юрий Бездетко, Александр Дудкин и Елена Сысоева являлись учредителями некоммерческой организации «Финист», которая была ликвидирована вследствие банкротства и являлась участником уголовного дела по факту мошенничества. В свою очередь «Финист» контролировало ОАО «Ренессанс», руководитель которого управлял несколькими фирмами, одалживающими деньги господину Бездетко.

«Характер и количество совершенных операций, условия долговых обязательств, количество субъектов, принявших участие в операциях, дают основания полагать, что сделки совершены в целях придания правомерного вида передаче денежных средств, что является основанием для отказа в иске»,— объяснил решение об отказе суд. Он указал, что позиция Юрия Бездетко, не оспаривавшего долг, указывает, что дело было начато для получения судебного акта.

Господин Сысоев обжаловал это решение.

На прошлой неделе Воронежский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, лишь отменив взыскание с депутата госпошлины в муниципальный бюджет.

Александр Сысоев сказал «Ъ-Черноземье», что о претензиях Росфинмониторинга он не знает: «В данном случае давность моих хороших отношений с Юрием Ивановичем дала отрицательный результат. Переуступку выкупленного мной долга суд не затвердил. Это формальность кажется странной, даже вызывает у меня улыбку, так как не я, так третьи лица будут предъявлять одни и те же долги. Правда, суд вышестоящей инстанции указал на неправильно перерассчитанную госпошлину в сторону ее уменьшения. Это уменьшит мои издержки».

Юрий Бездетко не стал разговаривать с «Ъ-Черноземье»: «Без комментариев, не ваше дело, и больше не обращайтесь».

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что на практике фиктивные сделки между аффилированными лицами совершаются по множеству причин: «Одна из них — это "раздувание долга", предшествующее банкротству должника, с целью получения контроля над ним. Вторая причина — создание прикрытия для совершения реальных сделок, законность которых может вызывать сомнение. Проще говоря, если стороны заключают сделку о приобретении товаров или предоставлении услуг, входящую в противоречие с российским законодательством по тем или иным причинам, юридически сделка может быть оформлена как заем, в которой поставщик или исполнитель выступает кредитором, а заказчик — должником».

Также эксперт констатировал, что фиктивные сделки могут совершаться с целью уклонения от налогов: за займами могут скрываться сделки со вполне легальными товарами и услугами. Кроме того, такие схемы могут использоваться для вывода ценных активов и имущества и в рамках схем обнала.

«Однако, повторюсь, наличие признаков нарушения или даже деяний, формирующих состав уголовно наказуемого преступления, не является основанием для того, чтобы утверждать, что такие сделки действительно являются притворными и могут указывать на совершение их сторонами неких противоправных действий, это совершенно необязательно. Возвращаясь к практике, просуживание задолженности позволяет не только легализовать долг в случае, если он возник в результате притворной сделки (то есть фактически не было движения ни товаров, ни денежных средств), а кроме того, в дальнейшем запустить процесс ее взыскания с должника. То есть, имея просуженный долг, мнимый кредитор может обратиться в суд за исполнительным листом и уже с помощью приставов взыскать долг с мнимого же должника»,— сказал Александр Терентьев.

Сергей Толмачев