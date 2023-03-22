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Коммерсантъ FM
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В центре Самары загорелся признанный памятником архитектуры доходный дом Челышева

В Самаре произошел пожар в доходном доме купца Челышева — одном из самых известных памятников архитектуры и исторических зданий города. Площадь пожара составляет 1,3 тыс. кв. м. Из здания эвакуированы 60 человек. О пострадавших информации нет.

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Пожар в доходном доме купца Челышева

Пожар в доходном доме купца Челышева

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Доходный дом купца Челышева

Доходный дом купца Челышева

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Пожар в доходном доме купца Челышева

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Доходный дом купца Челышева

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Как сообщает МЧС России, сохраняется угроза дальнейшего распространения огня, пожару присвоен повышенный ранг. В тушении задействованы 80 человек и 25 единиц техники.

Доходный дом купца Челышева построен в 1899 году. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Весной 2022 года в доме произошел пожар, тогда в результате ЧП полностью выгорели пять квартир.

Александр Кислов

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