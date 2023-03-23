«НКК-Логистик» входит в порт

ООО «Феникс», оператор портового терминала «Бронка» в Санкт-Петербурге, было передано московскому ООО «НКК-Логистик» за 10,9 млрд рублей, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ. Месяц назад правительство РФ обсуждало возможность передачи порта Белоруссии. Эксперты полагают, что неожиданное решение не противоречит прежним договоренностям с белорусской стороной, а напротив, упростит сотрудничество с соседним государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что правительство РФ решило «принять предложение Минфина России, согласованное с Минтрансом России и Росимуществом, о продаже ООО "НКК-Логистик" (Москва), находящегося в федеральной собственности, доли в уставном капитале ООО "Феникс" (Санкт-Петербург), составляющей 100% его уставного капитала, по цене 10,9 млрд рублей», стало известно из распоряжения федерального правительства № 629-р от 18 марта 2023 года.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НКК-Логистик» было зарегистрировано в Москве в сентябре 2021 года. 80% доли в уставном капитале компании принадлежит столичному ООО «Национальная картографическая корпорация» (НКК), 20% владеет руководитель «НКК-Логистик» Алексей Распопов. Компания связана с деятельностью железнодорожного транспорта, занимается грузовыми перевозками. ООО «НКК» владеет и руководит Наталья Морозова.

В середине февраля о том, что правительство РФ рассматривает возможность передачи петербургского порта Бронка в собственность Белоруссии, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук (см. «Ъ-СПб» от 13.02.2023). В середине марта в связи с началом регулярных контейнерных перевозок из Бронки в Калининград о возможности приобретения собственного контейнерного терминала высказывался председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов.

ММПК «Бронка» — единственный в Санкт-Петербурге глубоководный порт, способный принимать суда длиной до 347 м и осадкой до 13 м. В настоящее время мощность порта по перевалке грузов составляет 3,2 млн тонн в год при проектной мощности до 20,7 млн тонн в год. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2015 году, управляющей компанией и инвестором выступало ООО «Феникс». До 2017 года порт принадлежал холдингу «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиненного затем в коррупции при строительстве объектов ФСО. До лета 2021 года портовые активы «Бронка Групп» принадлежали семьям экс-главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова. Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года обратил 100% ООО «Феникс» в доход государства, посчитав, что порт строился на средства, полученные в результате коррупционных сделок. В феврале 2022 года правительство РФ распорядилось передать эти активы в собственность госкорпорации «Ростех», а владельца ООО «Феникс» — Росимущество — обязали в течение 12 месяцев обеспечить передачу активов новому собственнику.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский называет передачу порта московскому грузоперевозчику неожиданным поворотом, поскольку у многих участников рынка была уверенность в том, что порт будет продан в пользу Белоруссии. «Могу только предположить, что, возможно, в последний момент руководство Белоруссии изменило решение»,— говорит господин Жарский. Либо союзное государство рассчитывало на значительный дисконт, учитывая экономическую повестку, в таком случае переговоры зашли в тупик, рассуждает он. Либо будущий инвестор еще раз переоценил все риски и понял, что управление таким крупным активом и перспектива расширения перевалочных мощностей может привести к ряду сложностей.

По оценке господина Жарского, сумма сделки в 10,9 млрд рублей за ранее национализированную Бронку является вполне рыночной. «Продажа в пользу "ННК-Логистик", возможно, произошла за счет того, что покупатель сам вышел на сделку и предложил реальные деньги, в то время как интересанты с белорусской стороны могли предлагать варианты наподобие рассрочки»,— предполагает эксперт.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров сомневается, что у «НКК-Логистик» достаточно собственных средств на приобретение актива. Согласно финансовой отчетности компании, выручка московской транспортной организации в 2021 году составила 946 млн рублей, чистая прибыль — 172 млн. «Очевидно, что для приобретения доли ООО "Феникс" московская компания будет брать кредиты в государственных банках. С учетом этого можно сделать вывод, что компания выбрана неким посредником в переговорном процессе с Белоруссией»,— рассуждает эксперт.

Ранее было не очень понятно, каким образом порт Бронка мог быть передан соседнему государству, поясняет господин Бурмистров. С появлением нового участника в лице «НКК-Логистик» схема начинает обретать понятные черты. «В данном случае этот контрагент, видимо, берет на себя организационные вопросы и определенные риски, связанные, в том числе, с санкционным давлением. Став владельцем оператора терминала, он сможет развивать дальнейшее сотрудничество с белорусскими партнерами»,— заключает аналитик.

Александра Тен