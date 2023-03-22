Инна Шалыто покинула должность гендиректора «Роскино»

Инна Шалыто оставила пост генерального директора «Роскино». Временно исполняющим обязанности гендиректора назначили Екатерину Наумову, сообщила ТАСС пресс-служба Министерства культуры России.
Инна Шалыто
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Роскино» — государственная организация, которая занимается продвижением российского контента на международном кинорынке и на различных мероприятиях киноиндустрии под брендом Russian Content Worldwide, а также организует фестивали российского кино за рубежом под брендом Russian Film Festival (RFF).
В ведомстве отметили, что под руководством госпожи Шалыто «Роскино» переориентировала деятельность по продвижению российского кинематографа на рынки Азии, СНГ и стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка). В частности, представители отечественной киноиндустрии приняли участие в крупных международных мероприятиях Вьетнама, Южной Кореи, Японии и ОАЭ.
В 2022 году «Роскино» при поддержке Минкульта организовала 25 мероприятий под брендом RFF в 19 странах, сообщили в министерстве.
Также ведомство заявило, что под руководством госпожи Шалыто организация запустила образовательный бренд Roskino Academy и реализовала программу семинаров для кинематографистов из России.
Пост главы «Роскино» Инна Шалыто заняла 28 апреля 2022 года. До этого она была главой комитета по туризму Санкт-Петербурга.