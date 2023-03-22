Рельсовая волна

Краевые власти определились с локацией, где можно организовать зал ожидания для пассажиров речных судов в Перми. В условиях, когда здание речного вокзала занято патриотической выставкой, его функции может взять на себя расположенный по соседству железнодорожный вокзал Пермь I. Такая договоренность достигнута между краевым минтрансом и РЖД. Помещения в железнодорожном вокзале освободятся после переезда патриотической выставки в БЦ «Магнат». Эксперты называют возможность открытия зала речного транспорта на железнодорожной станции «неплохим вариантом». Правда, властям при этом надо продумать раннее начало работы этого зала и оборудовать его всем необходимым для удобства пассажиров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Краевой минтранс прорабатывает вопрос по обустройству зала ожидания для пассажиров речных судов. Об этом сообщил замминистра транспорта региона Александр Полыгалов на круглом столе о реализации проектов к юбилею Перми, организованном «Ъ-Прикамье». После доклада господина Полыгалова о развитии речного транспорта слушатели дискуссии поинтересовались, где для пассажиров теплоходов обустроят места ожидания. По словам замминистра, ведомство подготовило запрос в краевое минимущество, посвященный выделению площадей под зал ожидания. «Также согласовали с РЖД, что зал ожидания может расположиться в противоположном здании вокзала РЖД — там освободится место из-под музея. Но это пока только планы»,— пояснил замминистра транспорта Прикамья.

Речной и железнодорожный вокзалы на Перми I сейчас заняты историческим парком «Россия — моя история». В феврале стало известно о планах региональных властей перенести часть экспозиции — как раз из железнодорожного объекта в расположенный рядом БЦ «Магнат». Тогда правительство Пермского края внесло на рассмотрение заксобрания поправки в бюджет региона, предусматривающие расходы на это. В минкульте Прикамья уточняли, что разместить часть выставки в «Магнате» планируется только в случае приобретения помещений для нее в краевую собственность. Переезд экспозиции «Рюриковичи» исторического парка «Россия — моя история» из здания железнодорожного вокзала Пермь I в БЦ «Магнат» может состояться не ранее 2024 года, сообщала директор исторического парка Мария Федотова. Освободившиеся площади в РЖД планировали использовать под собственные нужды. В частности, там может разместиться музей Пермского отделения СвЖД, который сейчас находится в ДК железнодорожников.

Использовать речной вокзал краевые власти собираются по назначению — в здании, по данным источников, откроют билетные кассы. Сам музей при этом никак не пострадает — продажу билетов организуют на свободных площадях вокзала.

В региональном минимуществе к моменту публикации «Ъ-Прикамье» не успели ответить на вопрос о том, какие конкретно помещения могут выделить для зала ожидания речных судов. В дирекции Свердловской железной дороги также не прокомментировали договоренность с минтрансом Пермского края о выделении площадей для зала ожидания.

Отметим, региональные власти сейчас активно развивают речной транспорт. В конце 2022 года они завершили капремонт причалов речного вокзала. В 2023 году начнется строительство двух остановок для электросудов. В планах властей — запустить в эту навигацию электроход из центра Перми в Кировской район краевого центра. По словам Александра Полыгалова, минтранс постарается запустить маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск «хотя бы в августе». До этого ведомство должно подготовить причальную инфраструктуру в Закамске и Краснокамске.

Директор туроператора «Оранжевый автобус» Николай Тиунов отметил, что сейчас места ожидания для пассажиров речного транспорта в Перми не оборудованы вообще. «Другой вариант, насколько я понимаю, вряд ли будет, потому это место для залов ожидания вполне уместно. Туалет там есть (в здании железнодорожного вокзала Пермь I.— «Ъ-Прикамье»). Помещение, скорее всего, кондиционируемое, в жару прохладно. Я думаю, что это неплохой вариант»,— высказался директор «Оранжевого автобуса». Правда, зал ожидания на железнодорожной станции должен начинать работу с раннего утра (около 7 часов), потому что в это время на набережную уже прибывают иногородние пассажиры теплоходов и им негде ждать начала посадки (ее начало — в 8–9 часов). Николай Тиунов также рекомендовал оборудовать зал камерами хранения, чтобы пассажиры теплоходов могли оставлять там свой багаж.

По словам архитектора-реставратора Геннадия Воженникова, так как здание станции Пермь I является объектом культурного наследия, для переустройства его помещений потребуется разработать проект приспособления объекта для современного использования. «Но не думаю, что это будет очень сложно и потребует крупных инвестиций. Все-таки изначальная функция здания — ожидание транспорта, исторически оно строилось для этого. Думаю, приспособить его под музей было труднее и дороже, чем будет переделать обратно. К тому же как раз музей уже решил важный сегодня вопрос доступности для маломобильных групп населения — сделал пандусы и соответствующие дверные проемы, так что в этой части расходы нести не придется. Если же зал ожидания захотят наделить дополнительными опциями, например сделать там кассовую зону или открыть точку общепита, то тогда, конечно, будут нужны уже более серьезные вложения»,— полагает господин Воженников. То, что зал ожидания будет находиться через дорогу от самого речного вокзала, по его мнению, не должно вызвать каких-либо затруднений. «Объекты расположены совсем рядом, между ними есть размеченный „зеброй“ пешеходный переход. Возможно, для большей безопасности на нем установят светофор, что опять же не повлечет каких-то больших финансовых затрат»,— говорит Геннадий Воженников.

Евгения Ахмедова, Екатерина Артемова