Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге бизнесмена Малика Гайсина отправили под домашний арест за злоупотребление полномочиями

В отношении известного уральского бизнесмена Малика Гайсина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как рассказали «Ъ» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, Малику Гайсину 16 марта выбрали меру пресечения и отправили под домашний арест до 13 мая. По данной статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Малик Гайсин

Малик Гайсин

Фото: ТК «4 канал»

Малик Гайсин

Фото: ТК «4 канал»

Как сообщали местные СМИ и Telegram-каналы, уголовное дело в отношении Малика Гайсина может быть заведено из-за срыва гособоронзаказа Уральским заводом электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский). Гендиректором завода является Малик Гайсин. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла 5,07%.

На предприятии «Ъ» не стали давать комментарий, пообещав предоставить сведения позже. В пресс-службе УМВД по Свердловской области от комментариев также отказались.

В 1990-е годы Малик Гайсин являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995-м участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался депутатом Госдумы. В 2000-е годы ушел из публичной политики. На сегодняшний день, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Малик Гайсин является руководителем 54 организаций, совладельцем 24 компаний и бенефициаром 7 компаний.

Мария Игнатова, Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...