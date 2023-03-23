В Екатеринбурге бизнесмена Малика Гайсина отправили под домашний арест за злоупотребление полномочиями

В отношении известного уральского бизнесмена Малика Гайсина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как рассказали «Ъ» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, Малику Гайсину 16 марта выбрали меру пресечения и отправили под домашний арест до 13 мая. По данной статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: ТК «4 канал» Малик Гайсин

Фото: ТК «4 канал»

Как сообщали местные СМИ и Telegram-каналы, уголовное дело в отношении Малика Гайсина может быть заведено из-за срыва гособоронзаказа Уральским заводом электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский). Гендиректором завода является Малик Гайсин. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла 5,07%.

На предприятии «Ъ» не стали давать комментарий, пообещав предоставить сведения позже. В пресс-службе УМВД по Свердловской области от комментариев также отказались.

В 1990-е годы Малик Гайсин являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995-м участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался депутатом Госдумы. В 2000-е годы ушел из публичной политики. На сегодняшний день, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Малик Гайсин является руководителем 54 организаций, совладельцем 24 компаний и бенефициаром 7 компаний.

Мария Игнатова, Диана Сунагатуллина, Екатеринбург