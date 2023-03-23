«Вора в законе» осудят по статусу

В Иркутском областном суде завершился этап прений в ходе рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении Радика Шафигуллина, известного в криминальной среде как Радик Татарин и отбывающего наказание в одной из исправительных колоний под Иркутском. Новое обвинение выстроено на совершении преступления, предусмотренного статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии. Для правоприменительной практики Иркутской области это первое подобное дело. Сам Шафигуллин и сторона защиты полагают, что дело сфабриковано, а его возбуждению предшествовал конфликт с высокопоставленными сотрудниками областного ГУФСИН, якобы уличенными Шафигуллиным во взяточничестве и вымогательстве денег у заключенных. Гособвинение, в свою очередь, настаивает на том, что доказательства совершения преступления, представленные суду, достаточны для вынесения обвинительного приговора. Срок наказания, запрошенный обвинением, — 13 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

22 марта в Иркутском областном суде завершены прения по делу, возбужденному региональным СКР по материалам областного УФСБ в отношении уроженца Республики Татарстан Радика Шафигуллина. Он известен также как криминальный «авторитет» Радик Татарин. Его обвиняют в совершении преступления, преду­смотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Это первое подобное дело в региональной судебной практике.

В 2009 году Верховным судом Рес­публики Татарстан Радик Шафигуллин был осужден к 20 годам лишения свободы за убийство в 2003 году в городе Нижнекамске двух лиц и покушение на убийство одного лица, совершенные по найму организованной группой и общеопасным способом. С 2015 года подозреваемый содержится в отряде строгих условий отбывания наказания. Новое уголовное дело в его отношении было возбуждено в январе 2020 года, в областной суд передано в апреле 2021 года.

Как отмечается в материалах, озвученных гособвинением в суде, Шафигуллину в 1998 году на «воровской сходке» в Ростове-на-Дону лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, был присвоен социально-ролевой статус «вор». В 2019 году он, несмотря на вступившую в силу ст. 210.1 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, «продолжил осуществлять функции „вора“, то есть занимать высшее положение в преступной иерархии».

Находясь в исправительных учреждениях Республики Татарстан, Красноярского края, Новосибирской области, Иркутской области, Шафигуллин «принимал активное участие в решении общеуголовных вопросов, возникающих в среде осуж­денных и лиц, придерживающихся криминального образа жизни в преступной среде на свободе», сообщается в материалах дела.

Сам Шафигуллин в ходе прений призвал суд вынести «справедливый оправдательный приговор», отметив, что не является «лидером, занимающим высшее положение в преступной иерархии, не был им до 2019 года, как и в настоящее время». По его словам, возбужденное уголовное дело является сфабрикованным в результате якобы возникшего у него летом 2019 года конфликта с высокопоставленными сотрудниками областного ГУФСИН.

«Я написал ряд заявлений в ФСБ и ФСИН России о том, что данные сотрудники берут взятки и вымогают деньги у заключенных. После этого в ГУФСИН был проведен ряд служебных проверок, один сотрудник уволен. Оставшийся на своей должности начал мне мстить, используя свои полномочия, привлекая к этому лжесвидетелей из числа осужденных. Их неправдоподобные показания легли в основу предъявляемых мне обвинений в занятии высшего положения в преступной иерархии. Я обычный осужденный, а не подпольный миллионер с общаком»,— заявил Шафигуллин.

«Мы настаиваем, что доказательств, подтверждающих причастность к инкриминируемому преступлению, не добыто и суду не представлено, поэтому прошу оправдать моего подзащитного»,— заявила адвокат Наталья Канина.

Гособвинитель, выступая с ответной репликой, отметила «вина нашла свое полное подтверждение, доказательства, представленные суду, являются допустимыми, достаточными для признания Шафигуллина виновным». Срок, запрошенный обвинением по ст. 210.1 УК РФ, составляет 13 лет.

Источник „Ъ“, близкий к процессу, сообщил, что судебное заседание, на котором будет вынесен приговор, состоится в «ближайшие несколько недель».

Влад Никифоров, Иркутск