ТО на то не выходит

Инициированная властями передача контроля за операторами техосмотра от автостраховщиков в Росаккредитацию может привести к удорожанию диагностики для автомобилистов, выяснил “Ъ”. Такой сценарий предложило Минэкономики правительству для сокращения расходов госбюджета и снижения трат операторов ТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэкономики предлагает не увеличивать нагрузку на операторов ТО, подняв тариф для их клиентов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минэкономики предлагает не увеличивать нагрузку на операторов ТО, подняв тариф для их клиентов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2020 году сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект о передаче полномочий по аккредитации операторов ТО от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию (“Ъ” рассказывал об этом документе). Аккредитация представляет собой процедуру подтверждения оператором своих профессиональных компетенций: наличия необходимого оборудования, помещения, штата и т. д. Это «несвойственная» для РСА деятельность, считает господин Кутепов, госструктура справится с ней лучше. Идею поддерживают ЦБ и часть участников рынка ТО.

Минэкономики на прошлой неделе направило в Белый дом проект правительственного заключения на законопроект для внесения в Госдуму (“Ъ” ознакомился с содержанием документа). В нем предлагается поддержать предложенный сенатором подход. Росаккредитации, отмечают в ведомстве, потребуются дополнительный штат и новые цифровые сервисы (система для аккредитации и реестр операторов): на это нужно выделить финансирование в 2023–2025 годах. Сумма не называется. В 2021 году представители Росаккредитации заявляли о необходимости дополнительных 250 млн руб. ежегодно на исполнение новых функций, по сведениям “Ъ”, впоследствии сумма эта выросла в несколько раз. Минфин выделение денег на это не согласовал.

Сегодня РСА берет 49 тыс. руб. за первичную аккредитацию компании с одним пунктом ТО. Покрыть возникающие расходы, не повышая нагрузку на операторов и не нагружая госбюджет, предлагается за счет увеличения тарифа на техосмотр для автомобилистов. По данным “Ъ”, речь идет о небольшой фиксированной сумме с каждой машины, проходящей ТО,— в пределах нескольких десятков рублей. Напомним, что цены на ТО с 1 января уже увеличились в среднем на 57% во многих регионах (“Ъ” писал об этом): в Москве — с 720 до 913 руб., на Камчатке — с 840 до 1,33 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — с 881 до 1,54 тыс. руб. Согласно методике ФАС, действующей с 2022 года, цены должны пересматриваться ежегодно.

Минэкономики также предложило закрепить в законопроекте право МВД ограничивать доступ операторов к единой информационной системе техосмотра ЕАИСТО, где формируются электронные диагностические карты. С этой идеей ГИБДД выступала еще в 2022 году для усиления борьбы с мошенниками, торгующими липовыми результатами техосмотра. Полиция законопроект поддерживает.

С декабря 2021 года техосмотр является обязательным только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы частного автопарка (физлица) должны проходить ТО в случае постановки на учет и перерегистрации автомобилей старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию автомашины. По данным РСА, на данный момент в РФ работает 3,5 тыс. операторов и 3,8 тыс. пунктов техосмотра.

Длительная задержка в подготовке отзыва (более двух лет), по данным “Ъ”, произошла из-за затянувшихся споров Минэкономики с Минфином. Минфин, в частности, настаивал на исключении платы за аккредитацию из закона о ТО и замене ее на фиксированную госпошлину. Ведомство также не соглашалось с идеей выделения дополнительных расходов из федерального бюджета. Разногласия, по сведениям “Ъ”, были урегулированы в конце 2022 года решением вице-премьера Марата Хуснуллина: он решил, что отзыв будет готовиться на базе предложений Минэкономики. Впрочем, точку в вопросе ставить еще рано: источник “Ъ”, знакомый с обсуждением вопроса, пояснил, что проект отзыва еще должен пройти правительственную комиссию по административной реформе (ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко). В эту комиссию, по сведениям “Ъ”, документ заходит на первый раз, каждый раз чиновники пытаются расширить финансирование и штат Росаккредитации.

В Минфине на запрос “Ъ” не ответили. Позицию Андрея Кутепова по поводу подготовки отзыва узнать не удалось.

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев, поддерживающий законопроект о передаче полномочий Росаккредитации, идею по включению дополнительных госрасходов в тариф также поддержал. Он напомнил, что похожая система существовала до 2011 года: автовладельцы оплачивали услуги пункта ТО и государственную пошлину. Если бы Минэкономики выбрало сценарий с повышением стоимости аккредитации, это бы серьезно ударило по рынку, отмечает господин Зайцев, а «многие операторы сейчас и так разорены». Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов, напротив, считает, что аккредитацию нужно сохранить за РСА. «Профессиональное сообщество расценивает решение о смене органа по аккредитации как неблагоприятное и нежелательное, так как оно несет риски по увеличению сроков процедуры, росту финансовых издержек, связанных с аккредитацией, резкому снижения контроля за деятельностью операторов,— говорит он.— Росаккредитации однозначно потребуется время для получения практики, ошибки в первые два года неизбежны, а пострадают от этого снова операторы». Комментируя возможное повышение тарифа, господин Бурдюгов предположил, что общей суммы, которую соберет Минэкономики, все равно не хватит для всех возникающих государственных расходов.

«В реальной жизни стоимость процедуры техосмотра может быть сильно выше официального тарифа, поэтому дополнительные 30 руб. никак не повлияют на итоговые расходы автовладельцев»,— полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Иван Буранов