Компания Kia показала прототип нового электрокроссовера — прототип Concept EV5 дебютировал на мероприятии Kia Chinese EV Day в Китае.

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Дизайн электромобиля выполнен в фирменном стиле Opposites United и его новой концепцией Bold for Nature, особенностью которой стала светотехника Star Map. Концепт-кар получил матово-зеленый цвет, вдохновленный айсбергами, и 21-дюймовые колеса.

Кузов кроссовера лишен центральной стойки, что позволило вместе с распахивающимися навстречу друг другу дверями и ровным полом обеспечить простор в салоне. Сиденья могут поворачиваться для удобства посадки. Для отдыха на природе предусмотрен съемный стол и панорамный люк в крыше.

Электромобиль получит салон с отделкой из экстракта морских водорослей и переработанных ПЭТ-бутылок. Технические характеристики модели будут раскрыты ближе к концу 2023 года, когда дебютирует серийный кроссовер Kia EV5. Первым рынком для новинки станет Китай.

Максим Вершинин

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