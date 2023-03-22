29 марта в пространстве мультиплекса «Горизонт Cinema&Emotion» соберутся более 350 успешных и влиятельных женщин в сфере бизнеса, политики, спорта и искусства для обучения, обмена идеями и вдохновляющим опытом. Миссия форума — создание мотивирующей коммуникационной среды, которая стимулировала бы женщин к позитивным переменам, достижению личных целей и повышению качества жизни. Специальный гость WOMEN’S MOTIVATIONAL FORUM — психолог и бизнес-тренер Анетта Орлова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено оргкомитетом форума Фото: предоставлено оргкомитетом форума

«Главная тема нашей новой встречи — “Инвестиции в себя”. Все, что мы делаем сегодня, определяет наше будущее. Это касается всех сфер жизни: и здоровья, и финансов, и отношений, и бизнеса. Самый главный капитал — это мы сами! На форуме мы будем общаться с успешными женщинами, которые поделятся вдохновляющим опытом и помогут ответить на вопрос, как найти опору внутри себя. Также мы коснемся вопросов карьеры, важных для женщин — топ-менеджеров в рамках панельной дискуссии “Женское корпоративное влияние”», — отметила организатор форума, директор продюсерского центра HumanLine* Тамара Петрова.

«Проект Woman Motivation меняет к лучшему жизнь не только каждого, кто принимает в нем участие. Он помогает спасти жизни тяжелобольным детям, дает им шанс на выздоровление. Так, участницы двух предыдущих женских форумов помогли маленьким Косте и Арине, собрав для них 363769 рублей на оплату дорогих лекарств. Благодаря своевременному лечению наши дети смогли справиться с разрушительным воздействием на легкие тяжелого заболевания — муковисцидоза, они могут дышать и жить. В этом году, покупая билет на форум, вы одновременно помогаете оплатить сложную операцию на позвоночнике шестнадцатилетнему Диме Чубенко из города Красный Сулин Ростовской области», — рассказала руководитель бюро Русфонда в Ростовской области Галина Козлова.

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». Всего с 1996 года Русфонд собрал свыше 18,784 млрд рублей, помощь получили более 29 тысяч тяжелобольных детей. В Ростовской области бюро фонда работает с 2015 года, за это время помощь получили более 400 тяжелобольных детей из региона, им было оплачено лечение, операции, лекарства, дорогостоящее медицинское оборудование и средства технической реабилитации на сумму свыше 145 млн рублей.

В программе форума:

Мастер-класс «Инвестиции в себя. Я как стратегический актив», спикер — Анетта Орлова (г. Москва), психолог, кандидат социологических наук, бизнес-ментор, создатель онлаин-школы по повышению самооценки Self-Evolution, совладелец сети салонов красоты «София», радиоведущая программы «Личная территория с Анеттой Орловой» на радио Romantika 98.8 FM.

Мастер-класс «Актерское мастерство для жизни», спикер — Оксана Лысенко, учредитель и главный режиссер первого в Ростове-на-Дону иммерсивного театра «Особняк-театр миссис Ло».

Мастер-класс «Тренды в инвестициях 2023 года», спикер — Анастасия Грейджук, директор Инвестиционной компании «ФИНАМ» в Ростове-на-Дону (г. Ростов-на-Дону).

Мастер-класс «Особенности речи южан. В чем тайна южного говора», спикер и одновременно ведущая форума — Искра Полякова (г. Ростов-на-Дону), режиссер, владелец Агентства событий Искры Поляковой, основатель клуба благотворительных инициатив «13-й ангел».

Панельная дискуссия «Женское корпоративное влияние». Участницы, успешные топ-менеджеры и управленцы обсудят женские карьерные стратегии и гендерные модели управления. Модератор — Галина Стороженко (г. Санкт-Петербург), MCC ICF, коуч для первых лиц, кандидат психологических наук, управляющий партнер Международного института коуч-менеджмента, модератор групп миллиардеров в бизнес-клубах «Атланты» и «Клуб Первых», автор бизнес-романа «Стать коучем президента. Цели, к которым мы не боимся идти». В дискуссии примут участие Наталья Черкасова, руководитель проектов офиса трансформации и командный коуч ПАО «Ростелеком» (г. Ростов-на-Дону); Марина Хопрячкова, руководитель структурного подразделения журнала «Антенна» в Ростове-на-Дону; Лидия Симонова, председатель правления банка «Центр-инвест»; Ирина Жукова, депутат Законодательного Собрания Ростовской области; Юлия Гладкая, эксперт Счетной палаты РФ, 20 лет в топ-менеджменте, спикер муниципальной площадки поддержки предпринимателей «Платформа» (г. Краснодар); Белла Геворгян, генеральный менеджер Mriya Resort & SPA (Крым).

В рамках WOMEN’S MOTIVATIONAL FORUM участницы презентуют кейсы на тему «Личная история успеха». Среди спикеров:

— Татьяна Новикова, собственник консалтингового агентства «Аудит НТ», бухгалтер, аудитор, юрист, гуру финансов, победитель конкурса «Женщина-лидер — 2022», номинант премии «Главные женщины» (г. Ростов-на-Дону);

— Анна Какоткина, эксперт по стратегическому маркетингу, экономист, финансовый аналитик, ипотечный брокер, управленческий опыт более 25 лет, в маркетинге услуг 28 лет, бизнес-тренер, мама троих детей (г. Ростов-на-Дону, г. Москва);

— Ирина Бородаева, социальный предприниматель, собственник группы компаний «Добрый мир», сети частных пансионатов для пожилых людей «Ясная поляна» и сети частных детских садов (г. Ростов-на-Дону);

— Анна Фролова, предприниматель, успешная бизнесвумен, мотиватор и вдохновитель, основатель проектов PROBRUNCH и MOLLUSK, лауреат федерального конкурса «Молодой предприниматель России — 2020» регионального этапа от Ростовской области в номинации «Франчайзинг», победитель премии «Женщина-лидер года» в номинации «Общественное питание» 2021 года (г. Ростов-на-Дону);

— Татьяна Авдеева, директор и учредитель благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «ДАРИНА» (г. Ростов-на-Дону).

Ведущей нетворкинг-сессии выступит Екатерина Косенко, профессионал в области нетворкинга, геймификатор и автор игр для экспертов, соавтор известного игрового проекта «Монетизатор», действующий предприниматель с 20-летним опытом в сфере услуг (г. Иркутск).

Генеральным партнером форума выступает ПАО КБ «Центр-инвест», занимающее лидирующие позиции в кредитовании проектов малого и среднего бизнеса, развитии женского, молодежного и социального предпринимательства, ипотечном и розничном кредитовании жителей юга России.

«Банк “Центр-инвест” поддерживает женщин в бизнесе более 10 лет. Банк предоставляет предпринимательницам льготную процентную ставку по кредиту, наставничество и консалтинг. Благодаря этой программе на сегодняшний день банк “Центр-инвест” профинансировал более 1500 женских бизнес-проектов на сумму 4 млрд рублей. В этом году условия программы расширены, и, помимо льготного финансирования, наши клиентки могут воспользоваться льготной ставкой по эквайрингу в размере 0,99%. Предоставлять клиентам наилучшие условия для развития — отличительная особенность социально ответственного подхода банка “Центр-инвест” к ведению бизнеса», — отметила председатель правления банка Лидия Симонова.

Стратегический партнер форума — Mriya Resort & SPA. Mriya Resort & SPA — ведущий мировой курорт для отдыха на южном берегу Крыма. Впечатляющий масштабами комплекс включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт активного долголетия Mriya Life Institute, более 10 ресторанов и баров с уникальными гастрономическими концепциями, бальнеологический комплекс, высококлассный SPA-центр, собственный пляж. За годы существования курорт стал туристической доминантой Крыма. Отдельные объекты курорта, такие как японский сад «Шесть чувств», детский парк аттракционов «Дримвуд» и центр винного туризма WINEPARK, приобрели статус самостоятельных локаций и стали туристическими достопримечательностями.

Генеральный информационный партнер — «Антенна-Телесемь».

Постоянный коммуникационный партнер проекта — компания Lam Group**.

WOMEN’S MOTIVATIONAL FORUM состоится 29 марта с 10:00 до 18:00 в «Горизонт Cinema&Emotion» (пр. Михаила Нагибина, 32/2), зал № 1. Регистрация — на сайте: www.wmfrostov.ru. Для участия необходимо оплатить благотворительный взнос, 100% сбора от продажи билетов будут направлены в Русфонд на лечение Димы Чубенко.

* Продюсерский центр «ХьюманЛайн».

** Коммуникационная компания «Лам Групп».

*** Женский мотивационный форум.

ПАО Банк «Центр-инвест». Генеральная лицензия № 2225 от 26.08.2016.

*** WOMEN’S MOTIVATIONAL FORUM*** — это масштабное событие индустрии встреч, которое впервые состоялось в Ростове-на-Дону в 2019 году. В мероприятиях WOMEN’S MOTIVATIONAL FORUM приняли участие более 1000 женщин. Организатор форума — продюсерский центр HumanLine. Контакты организаторов:

Тамара Петрова, тел. 8-903-461-06-66, info@humanline.ru.

ИП Петрова Т. Г.