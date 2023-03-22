Фото дня: 22 марта

Беспорядки на акции военных в Бейруте, затопленные автомобили в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иерусалим, Израиль. Акция в поддержку планов правительства по реформированию судебной системы Фото: Ohad Zwigenberg / AP Бейрут, Ливан. Протестующего приводят в чувства после применения полицией слезоточивого газа на митинге отставных военных за повышение заработной платы Фото: Hussein Malla / AP Джакарта, Индонезия. Мусульмане совершают вечернюю молитву Фото: Achmad Ibrahim / AP Запорожье. Спасатели работают возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела Фото: Reuters / Stringer Коркоран, США. Автомобили, затопленные водами реки Тул, вышедшей из берегов из-за проливных дождей Фото: Reuters / David Swanson Следующая фотография 1 / 5 Иерусалим, Израиль. Акция в поддержку планов правительства по реформированию судебной системы Фото: Ohad Zwigenberg / AP Бейрут, Ливан. Протестующего приводят в чувства после применения полицией слезоточивого газа на митинге отставных военных за повышение заработной платы Фото: Hussein Malla / AP Джакарта, Индонезия. Мусульмане совершают вечернюю молитву Фото: Achmad Ibrahim / AP Запорожье. Спасатели работают возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела Фото: Reuters / Stringer Коркоран, США. Автомобили, затопленные водами реки Тул, вышедшей из берегов из-за проливных дождей Фото: Reuters / David Swanson