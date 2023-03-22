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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 22 марта

Запоминающиеся кадры среды

Беспорядки на акции военных в Бейруте, затопленные автомобили в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Иерусалим, Израиль. Акция в поддержку планов правительства по реформированию судебной системы

Иерусалим, Израиль. Акция в поддержку планов правительства по реформированию судебной системы

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Бейрут, Ливан. Протестующего приводят в чувства после применения полицией слезоточивого газа на митинге отставных военных за повышение заработной платы

Бейрут, Ливан. Протестующего приводят в чувства после применения полицией слезоточивого газа на митинге отставных военных за повышение заработной платы

Фото: Hussein Malla / AP

Джакарта, Индонезия. Мусульмане совершают вечернюю молитву

Джакарта, Индонезия. Мусульмане совершают вечернюю молитву

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Запорожье. Спасатели работают возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела

Запорожье. Спасатели работают возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела

Фото: Reuters / Stringer

Коркоран, США. Автомобили, затопленные водами реки Тул, вышедшей из берегов из-за проливных дождей

Коркоран, США. Автомобили, затопленные водами реки Тул, вышедшей из берегов из-за проливных дождей

Фото: Reuters / David Swanson

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Иерусалим, Израиль. Акция в поддержку планов правительства по реформированию судебной системы

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Бейрут, Ливан. Протестующего приводят в чувства после применения полицией слезоточивого газа на митинге отставных военных за повышение заработной платы

Фото: Hussein Malla / AP

Джакарта, Индонезия. Мусульмане совершают вечернюю молитву

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Запорожье. Спасатели работают возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела

Фото: Reuters / Stringer

Коркоран, США. Автомобили, затопленные водами реки Тул, вышедшей из берегов из-за проливных дождей

Фото: Reuters / David Swanson

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