ЦБ заговорит по-китайски

В начале недели Банк России разместил на площадке «Сбербанк АСТ» запрос предложений на оказание образовательных услуг по изучению китайского языка «в сфере профессиональных коммуникаций». Случайно ли совпало размещение заявки с началом визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию или сотрудники регулятора подгадали время специально, история умалчивает. Более важно, что «поворот на Восток» выражается все более четко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Куликова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ксения Куликова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

И нельзя сказать, что российские финансовые власти избегали восточного соседа. Регулярно наносились визиты, подписывались меморандумы и соглашения, в том числе банковского надзора, развития расчетов и платежных систем и т. п. Еще пять лет назад в китайские юани была переведена и заметная часть золотовалютных резервов ЦБ, которая к началу 2022 года достигла 17%. Да и китайскому языку, уверяют в регуляторе, сотрудников учат не первый все же год.

Но судя по всему, не всегда общение происходило на одном языке. Теперь ситуация будет постепенно исправляться. Как сказано в проектной документации, ежегодно будут обучаться около четырех групп слушателей численностью четыре-восемь человек. Конечно, на фоне общего числа сотрудников ЦБ (на начало 2022 года — более 45 тыс. человек) это кажется смешным. Но сотрудничество (как, видимо, и обучение языку) обещает быть многолетним.

Сотрудникам ЦБ предстоит пройти 288 академических часов программы, более 70% которой придется на практические занятия. Изучать зарубежный опыт будут для его «использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества».

Безусловно, практический интерес к Китаю расширяется на фоне увеличения товарооборота двух стран, который в прошлом году достиг $190 млрд. Растут объемы торгов китайской валютой на Московской бирже, крупнейшие эмитенты, среди которых «Русал», «Роснефть», «Норильский никель», выпускают бонды в юанях. Переориентируются на новый рынок и финансовые организации. О наборе сотрудников со знанием китайского языка сообщили в «Ингосстрах-Инвестициях». В Альфа-банке видят большую перспективу в развитии отношений с китайскими организациями, в том числе и финансовыми институтами.

По оценкам HeadHunter, за год спрос на сотрудников со знанием китайского языка в финансовом секторе вырос на 113%. В февральском исследовании Superjob отмечено, что количество вакансий, где требуется знание китайского языка, за год стало вдвое больше. С учетом других дружественных стран можно ожидать появления запросов на обучение арабскому и турецкому языку и даже фарси. Хотя с учетом объемов торгов это может потребоваться и не столь быстро.