Владимир Путин разрешил «Трасту» купить акции «дочки» Ruspetro

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает ПАО «Банк "Траст"» купить 100% акций АО «Инга» у нефтегазодобывающей компания Ruspetro. Также «Траст» сможет выкупить у Ruspetro 100% акций «Транс-Ойл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк «Траст» выступал основным кредитором Ruspetro. «Транс-Ойл» и УК «Руспетро» были поручителями по кредитам, выданным «Инге» «Трастом» и «Открытием» в 2014–2015 годах, на общую сумму $300 млн. После того как 14 ноября 2019 года ее дочерние «Инга» и «Транс-Ойл» допустили дефолт по обязательствам, «Траст» требовал признать их банкротом.

В ноябре 2020 года арбитражный суд признал нефтедобывающую компанию «Инга» банкротом и ввел конкурсное производство по заявлению «Траста», который требовал с нее около 24 млрд руб. В апреле 2022 года «Траст» выставил права требования к АО «Инга» на аукцион.

«Инга» — основной актив Ruspetro, владеет двумя лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках с трудноизвлекаемой нефтью Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре.

Милена Костерева