Зампред правительства объявил о корректировке маршрутной сети в Ярославле

Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев объявил о корректировке 3 автобусных маршрутов в Ярославле. Сообщение об этом он разместил в своем телеграм-канале.

Изменение маршрутной сети господин Авдеев называет результатом совместной работы с жителями по отработке «ключевых рисков новой транспортной системы». После месячного анализа приняты первые решения.

«По маршруту №41А будет изменено расписание движения в часы «пик». Рассматривается такая возможность и для маршрута №65. Для маршрута №71С планируется изменение схемы движения с учетом следования по ул. Чкалова. Это увеличит провозную возможность Пятерки и создаст беспересадочную связку ул. Чкалова и "Холодмаша" с центром города. Маршрутная сеть — живой организм, она вполне может меняться с учетом объективных реалий. Ее работа — вопрос математики. Настройки системы будут завершены только после выхода всего транспорта на линии»,— объявил Максим Авдеев.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», новые перевозчики выйдут на первые 25 маршрутов в Ярославле с 1 апреля. Окончательно переход на новую маршрутную сеть будет завершен к концу мая.

Андрей Иванов