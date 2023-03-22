Российским футбольным турнирам вновь предложили реформы. РФС может рассмотреть возращение Российской премьер-лиги к системе весна-осень. Сейчас спортивные чиновники ждут запрос от клубов. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачев на заседании в Госдуме. Кроме того, функционеры вновь затронули тему расширения РПЛ с 16 до 18 команд. Пойдет ли все это на пользу российскому футболу? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Эксперименты с футболом у нас в стране любят — один кубок, где проигравшие клубы не вылетают из розыгрыша, чего стоит. Нравится подобное далеко не всем, но креативные идеи продолжают поступать. Сейчас заговорили про хорошо забытое старое — систему весна-осень — это когда турнир начинается и заканчивается в течение одного года.

Кто-то уверенно заявляет, что это бред, кто-то, наоборот, считает, что делать перерыв в чемпионате летом, когда поля в отличном состоянии, просто преступление. Особенно сейчас, учитывая, что России не светят ни еврокубки, ни чемпионаты Европы и мира. Главный аргумент остается за теми, кто ратует за возращение на старые рельсы, ведь синхронизация с европейским футбольным календарем никакого результата не дала. Но сейчас абсолютно неважно, по какой схеме играть, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Когда говорят, что надо перейти на систему весна-осень, чтобы не играть в ноябре-декабре, это, на мой взгляд, от лукавого. Все равно мы будем проводить матчи, особенно если лига расширится до 18 команд. Стадионы становятся значительно лучше, новые технологии позволяют сохранять поля и качество газонов. Нет линейной зависимости в результатах от того, по какой системе мы играем».

Но если переход на систему весна-осень РПЛ кажется делом почти неосуществимым, то клубы второй лиги собираются вернуться к старой схеме в ближайшее время. По крайней мере, такой переход будет обсуждаться на ближайшем исполкоме РФС. Все это лишь добавит проблем российскому футболу, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Надо иметь в виду, что это закон сообщающихся сосудов. Не может быть так, что вторая лига играет по одним правилам, первая — по другим, а РПЛ — по третьим. Нужен единый стандарт. Теоретически можно, конечно, почесать левой рукой правое ухо, но для чего это все делать?»

Этот вопрос в нашем футболе становится риторическим. Но при этом футбольные чиновники продолжают свою бурную деятельность и всерьез обсуждают еще и расширение РПЛ до 18 клубов. Видимо, чтобы искрометных матчей было больше. Условия, при которых расширение возможно, не раз задавал глава РФС Александр Дюков:

«Лично я буду двумя руками "за", если увижу у нас 18 клубов с тренерами, у которых есть идеология, философия, современный стиль. Я буду очень рад, соответственно, увеличить количество команд».

Раз о расширении вновь заговорили, это значит, что теперь классных клубов все-таки стало больше. Так же как и богатых регионов, готовых эти команды содержать. Жаль только, что по животрепещущим вопросам креативным чиновникам сказать нечего. А на пустые трибуны после введения Fan ID они, видимо, просто не обратили внимания.

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