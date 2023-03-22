Уральского бизнесмена Малика Гайсина отправили под домашний арест за злоупотребление полномочий

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 13 мая уральского бизнесмена Малика Гайсина по делу о злоупотреблении полномочий (ч.1 ст. 201 УК РФ), сообщили «Ъ-Урал» в суде. Избрание меры пресечения состоялось 16 марта. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТК "4 канал" Фото: ТК "4 канал"

Малик Гайсин в девяностые годы являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался депутатом Госдумы. В 2000-е годы господин Гайсин ушел из публичной политики. Летом 2017 года стало известно, что Малик Гайсин удалил часть информации о себе из выдач поисковых систем «Яндекс», Google и Bing, воспользовавшись законом «о праве на забвение».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина