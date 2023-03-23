«Средний и малый бизнес — локомотив развития экономики в 2023 году»

2022 год показал рекордные результаты для средних и малых банков, заменивших в условиях санкций крупнейшие российские финансовые организации в части проведения платежей участников внешнеэкономической деятельности. Продолжится ли эта тенденция в наступившем году и почему в вопросах налаживания параллельного импорта и импортозамещения в России толчок к развитию получит средний и малый бизнес, корреспонденту «Ъ-СПб» Александре Тен рассказал руководитель департамента корпоративного бизнеса АО «ББР Банк» Владимир Шмелев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отдел маркетинга и рекламы ББР Банка Фото: Отдел маркетинга и рекламы ББР Банка

— Как вы оцениваете итоги прошлого года в банковском секторе?

— В целом финансовый результат по банковскому сектору был невысоким из-за банков, пострадавших от санкций. Зато многие средние и малые банки показали в 2022 году рекордные финансовые результаты.

— Каким был год для вашей компании?

— Мы не отставали от коллег. Благодаря нашей активной работе с клиентами прибыль ББР Банка составила 4,7 млрд рублей, а рост регуляторного капитала — более 20%.

— С чем связан подъем средних и малых банков?

— Прежде всего повлиял всплеск внешнеэкономической деятельности в малом бизнесе, который занялся в 2022 году налаживанием параллельного импорта и замещением поставок товаров, которые ранее напрямую осуществляли западные компании. Кроме того, крупнейшие банки попали под санкции и технически не могли проводить платежи за границу, что также повлияло на переток клиентов в такие банки, как наш.

— Были прогнозы, что негативные последствия событий прошлого года будут иметь отложенный эффект. Вы считаете, они могут проявиться в этом году?

— Значительного падения экономики, которое прогнозировалось в самом начале 2022 года, не случилось. Сейчас эксперты прогнозируют некую «деградацию», или упрощение экономики. Возможно, так и произойдет, но, по нашему мнению, малый и средний бизнесе будет расти за счет параллельного импорта и импортозамещения.

— Как в изменившихся условиях развивается продукт вашей компании?

— Специализация банка — работа со средним и малым бизнесом. Мы всегда развивались и развиваемся именно в этом сегменте. Стараемся работать с клиентами разного размера и не ограничиваться типовыми программами кредитования для малого бизнеса, каждый из клиентов банка может воспользоваться финансированием в рамках индивидуального подхода. Быстрота выработки индивидуальных решений — конкурентное преимущество банка перед другими игроками рынка.

Активное развитие истории ББР Банка началось с усилением присутствия на Дальнем Востоке в конце 1990-х годов. Еще одной важной вехой стало открытие филиала в Северной столице. Такая география присутствия диктовала нам поддержку внешнеэкономической деятельности не только в западном направлении, но и в восточном. Мы в 2022 году расширили возможность осуществлять платежи до 16 валют.

— Какие тенденции ВЭД в 2022 году были определяющими и как они повлияли на деятельность банка?

— Основная тенденция — смещение импортно-экспортных потоков из Европы в дружественные нам страны ЕАЭС, а также в Турцию и Китай. Как следствие, шло активное замещение международных расчетов в долларах и евро на альтернативные валюты, в основном на юань. Безусловно, это отразилось и на нашей работе: сегодня в портфеле банка юань занимает лидирующие позиции.

— Планируете ли вы развивать новые продукты?

— Разумеется, мы продолжим развивать наши продукты для участников внешнеэкономической деятельности, будем системно улучшать наши онлайн-сервисы и географию международных расчетов. В ближайших планах — расширение партнерских отношений с банками из стран БРИКС, осуществление платежей в новых валютах.

Также мы считаем важным улучшать условия кредитования для МСБ. Торговля через интернет начала бурно развиваться в пандемию, но и сегодня тоже активно растет. ББР Банк внимательно изучил потребности предпринимателей, ведущих свой бизнес на онлайн-площадках, и разработал специальный продукт — кредит под торговую выручку, поступающую от маркетплейсов. Кредит до 10 млн рублей предоставляется без залога, ответ о размере кредитного лимита ББР Банк даст в течение рабочего дня после предоставления карточки 51-го счета.

Также в планах на 2023 год — запустить инвестиционное кредитование как для малого, так и для крупного бизнеса. Увеличившийся капитал банка позволяет нам предоставлять кредиты для серьезных проектов импортозамещения.

— Как меняется динамика процентных ставок по кредитам для бизнеса?

— В начале 2022 года вслед за ключевой ставкой выросла и стоимость финансирования, сегодня ставки заметно снизились. ББР Банк старается при первой возможности удешевить финансирование для своих клиентов, мы настроены на долгосрочные отношения и сотрудничество в формате win-win. Например, с 1 марта ставка по овердрафту для малого бизнеса снизилась до 11–12,5%, сегодня это одно из лучших предложений на рынке.