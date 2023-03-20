Чемпионов торопят на ринг

В процессе организации самого ожидаемого боя года — за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком — случился неожиданный поворот. Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA), чьим званием владеет Усик, Хильберто Мендоса пригрозил в том случае, если стороны, тянущие с заключением контракта, не подпишут его до 1 апреля, устроить вместо этого матча куда менее статусный поединок Усика с официальным претендентом по версии структуры, еще одним британцем Даниэлем Дюбуа. Впрочем, вряд ли Дюбуа, работающий с той же промоутерской компанией, что и его знаменитый соотечественник, будет настаивать на выполнении условий ультиматума.

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В минувшие выходные Всемирная боксерская ассоциация опубликовала заявление своего президента Хильберто Мендосы, посвященное, видимо, самому ожидаемому бою нынешнего года. В нем звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должны разыграть два пользующихся колоссальной популярностью бойца — обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри и владеющий остальными тремя — WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) — украинец Александр Усик. Этот матч обречен вызвать огромный интерес и принести сопоставимые с ним доходы.

В заявлении Хильберто Мендосы говорится, что его структура установила для боксеров дедлайн до 1 апреля для подписания официального контракта на бой.

Если стороны не уложатся в срок, WBA угрожает проведением куда менее значимого поединка Александра Усика с имеющим статус претендента по версии организации соотечественником Тайсона Фьюри Даниэлем Дюбуа.

Подобные ультиматумы в боксе не такая уж редкость. Но выдвигаются они в ситуациях, когда существуют причины думать, что бойцы уклоняются от встречи или намеренно затягивают переговоры.

Абсолютно неожиданным появление ультиматума Хильберто Мендосы делает тот факт, что еще полторы недели назад проведение матча за титул абсолютного чемпиона мира казалось фактически согласованным. Причем именно Мендоса сообщил ESPN, которому принадлежат права на трансляцию поединка на территории США, о том, что Тайсон Фьюри и Александр Усик договорились друг с другом. Более того, телеканал уверенно называл дату и место боя — 29 апреля, лондонский стадион Wembley.

Версию подтверждало и активное общение британского и украинского боксеров в соцсетях. Оба давали понять, что настроены на выступление, несмотря на то что финансовые условия, на которых настаивал Фьюри, выглядели довольно странными. Речь о дележе призового фонда между двумя чемпионами в пропорции 70 на 30 в его пользу. В боксе на настолько существенную разницу соглашаются, как правило, лишь явные аутсайдеры, на порядок уступающие сопернику в известности.

Тем не менее Усик, назвав британца «жадным пузом», рассказал, что готов принять такое распределение гонораров, добавив лишь, что Фьюри должен пожертвовать £1 млн Украине «немедленно после боя».

Заявление Хильберто Мендосы было обнародовано спустя примерно сутки после очередного поста Александра Усика в связи с боем. В нем говорилось о том, что детали контракта, предложенные его стороной, направлены Тайсону Фьюри, а также что «мяч находится на его стороне» и «часы тикают».

При этом не факт, что формально жесткий дедлайн, установленный WBA, означает, что, просрочив его, чемпионы сорвут важнейший бой. Все дело в том, что есть основания полагать, что Даниэль Дюбуа не будет требовать от структуры реализации своего права на бой с Александром Усиком. С Дюбуа работает та же самая промоутерская компания — Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена, что и с Тайсоном Фьюри. А в подобных конфликтах промоутеры обычно имеют решающее влияние на боксеров.

Алексей Доспехов