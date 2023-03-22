Экс-начальник колонии осужден на 4 года за превышение полномочий

В Ангарске суд вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии, обвиненному в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Осужденный был взят под стражу в зале суда, сообщает прокуратура Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Как установило следствие, в 2017 году начальник ИК за счет средств колонии организовал оплату работ за лесопатологическое обследование лесного участка, не принадлежащего исправительному учреждению. Сумма ущерба федеральному бюджету составила 700 тыс. руб.

Суд также удовлетворил иск колонии к обвиняемому и взыскал в пользу учреждения имущество фигуранта дела – земельный участок и автомобиль.

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Анна Егорова