Промплощадка Городецкого судоремонтного завода подешевела в банкротстве

Имущественный комплекс ООО «Городецкий судоремонтный завод» выставлен на Avito, предприятие вошло в процедуру банкротства в конце 2019 года. Здания и склады общей площадью свыше 17 тыс. кв. м. и земельный участок 3 га в марте выставлены на торги за 36,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Площадка Городецкого СРЗ в ходе конкурсных торгов на понижение заметно подешевела. В конце прошлого года конкурсный управляющий пытался продать имущество завода за 120 млн руб., но у потенциальных инвесторов это предложение не вызвало интереса. Поэтому цена поэтапно снижалась в рамках публичного предложения. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», банкротство предприятия в 2018 году инициировала Федеральная налоговая служба из-за накопившейся задолженности по налогам на сумму свыше 34 млн руб.

По словам конкурсного управляющего Олега Вдовина, продается одна их двух площадок банкрота в Городце. Судоремонтное производство удалось сохранить: год назад имущественный комплекс у реки приобрел инвестор Сергей Лебедев, который сейчас занимается ремонтом судов под брендом «Городецкий СРМЗ».

Иван Сергеев